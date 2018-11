Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, astazi, ca PSD nu il va suspenda pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis dupa scandalul privind refuzul șefului statului de a revoca doi miniștri din cabinetul Dancila."Nu este luat in calcul niciun demers legat de suspendare. Nu inițiaza PSD niciun…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, ca se delimiteaza de declaratiile facute de Ilan Laufer, cel care l-a acuzat pe Klaus Iohannis de antisemitism, dupa ce Laufer a fost refuzat pentru functia de ministru.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, ca se delimiteaza de declaratiile facute de Ilan Laufer, cel care l-a acuzat pe Klaus Iohannis de antisemitism, dupa ce Laufer a fost refuzat pentru functia de ministru.

- Vicepreședintele PSD Robert Negoița a declarat, marți, la Parlament, ca apreciaza faptul ca președintele Klaus Iohannis a participat la o ședința a Asociației Municipiilor din Romania dar nu a vrut sa se exprime pe marginea criticilor aduse Guvernului de catre șeful statului.Citește și: SURSE…

- In vara, Liviu Dragnea anunțat ca PSD va incepe procedurile de suspendare a lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al Romaniei, chiar in aceasta toamna. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu a susținut demersul colegului sau, iar liderul social-democrat s-a vazut nevoit sa renunțe…

- Dan Barna a participat la consultarile de la Cotroceni și i-a spus președintelui Klaus Iohannis ca USR are cateva condiții.”I-am solicitat președintelui sa nu accepte un ministru al Justiției care nu-și asuma sa implementeze recomandarile Comisiei de la Veneția. Citește și: Liviu Dragnea…

- Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 67% din repondenți (cu 15% mai puțin fața de precedentul studiu). Se poate observa ca deși domina copios clasamentul, avem a face cu o ușoara scadere in dreptul președintelui…

- Liderii PSD se reunesc sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre evaluarea ministrilor din Cabinetul Dancila, despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis din functie si despre strategia pe care PSD va merge in sesiunea de toamna a Parlamentului.