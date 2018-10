PSD nu a platit niciunei institutii de presa, niciunei institutii, nimanui doua milioane de euro pentru a sustine pe cineva si pentru a bloca pe altcineva, a declarat, vineri, presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea.



"Nu am avut intalnire cu domnul Tutuianu. In ceea ce priveste acuzatiile care au aparut in spatiul public, cred ca va referiti la inregistrari, am vazut si postarea lui Mircea Draghici, trezorierul partidului, nu exista niciun fel de adevar in aceasta minciuna. PSD nu a dat, nu a alocat, nu a furnizat, nu a platit niciunei institutii de presa, niciunei institutii,…