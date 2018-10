Stiri pe aceeasi tema

- „Partidul Social Democrat este partidul care a condus Guvernul care a incheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeana. Nu alt partid, ci PSD. PSD este un partid profund pro-european și nu va accepta niciodata ca Romania sa se abata de la drumul european. Dar asta nu inseamna ca nu avem dorința…

- Premierul Viorica Dancila, aflata in vizita de doua zile la Bruxelles, a avut miercuri o intrevedere cu Guy Verhofstadt, președintele Grupului ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa) din Parlamentul European, dar și cu Franziska Maria Keller și Philippe Lamberts,

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca le-a transmis liderilor grupului ALDE european, la intalnirea cu aceștia marți la Bruxelles, ca Romania se situeaza undeva la mijloc in clasamentul țarilor europene in ceea ce privește corupția."A fost cred ca și o intrebare in legatura…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, in perioada 25-26 septembrie, Bruxelles, unde va avea intrevederi cu reprezentanți ai grupurilor politice din Parlamentul european, precum Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa,…

- Liderul USR, Dan Barna, a avertizat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca Romania risca sa ramana in Europa „doar alaturi de Ungaria si Polonia” daca „PSD si ALDE continua pe aceeasi cale” si transmit acelasi tip de discurs iliberal precum liderii celor doua state. Acesta il critica pe seful…

- Biroul ALDE Party, familia politica europeana a liberalilor și democraților, a decis, la Bruxelles, sa monitorizeze situația din Romania, dupa ce un partid membru din Austria a cerut oficial excluderea formațiunii politice a lui Calin Popescu-Tariceanu, ALDE, din aceasta familie politica paneuropeana.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat un nou inceput pentru proiectul european de aparare, susținand ca batranul continent nu ar trebui sa se bazeze pe SUA in privința securitații sale. Intr-un discurs adresat ambasadorilor francezi adunați la Paris, luni, Macron a spus ca ”depinde de noi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa summit-ul NATO de la Bruxelles, ca nu a contribuit la condamnarea lui Liviu Dragnea, afirmand ca liderul PSD si-a luat "o palarie prea mare" si nu face fata, astfel ca i s-au terminat argumentele politice si acum incepe cu atacuri la persoana si la familie.