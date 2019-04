El a afirmat, de asemenea, la Iasi, ca subventiile pentru tomate vor creste, dar si ca vor fi create scheme de ajutor pentru producatorii altor tipuri de legume.

"Radeau de noi cand am vorbit de programul cu rosia, cu tomata. 90.000 de tone rosii in plus au aparut pe piata prin acest program. Ce inseamna 90.000 de tone de rosii in plus? Inseamna 90.000 de tone de rosii in minus din ceea ce venea in aceasta tara. Si stiti bine ca nu au niciun gust. In acelasi timp, nu stim foarte bine cat de mult rau ne fac si nu numai rosiile, toate legumele. Programul va continua. Vom mari subventia…