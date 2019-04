Dragnea promite ajutoare de 20.000 lei pentru familiile din mediul rural din zona Moldovei

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din zonele rurale din judetele Moldovei vor beneficia de un sprijin financiar guvernamental in valoare de 20.000 de lei pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, a declarat, vineri, la Botosani, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, măsura,…

- Incepand prin a spune ca nu are de gand sa faca un pas inapoi, desi, crede ca a fost “cel mai atacat prim-ministru de dupa 1989”, si continuand prin a-i multumi “presedintelui partidului, Liviu Dragnea” pentru increderea acordata prin propunerea sa in aceasta functie, Viorica Dancila a facut, in discursul…

- Jurnaliștii italieni de la „La Repubblica” relateaza despre situația Laurei Codruța Kovesi, candidatul principal la functia de procuror-șef al UE, punand-o in contextul situației politice din Romania, unde se afla la putere un partid descris in cuvinte aspre: corupt, care iși spune social-democrat,…

- Mai multe imagini propagate in mediul online, impotriva Partidului Social Democrat sau direct impotriva lui Liviu Dragnea, au starnit o Post-ul Corlațean raspunde urii raspandite in mediul online: „Le ofer cravata asta. Doar faceti-o!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, crede ca Romania va avea un alt guvern dupa alegerile prezidentiale din toamna acestui an.Citește și: Dosarul Tel Drum, BLOCAT de SIIJ inainte de a fi soluționat - Procurorii nu au trimis documentele pentru a fi soluționat conflictul de competența…

- Dupa razboi, multi viteji se arata! Intrand in conflict deschis cu autointitulatul „parinte” al numitei legi, ne referim la manuitorul de drujba Corneliu Olar, domnul Ioan Dirzu vine si el sa-si revendice „drepturile de autor” .Iata ce comunicat da: Dupa 4 ani de dialog continuu cu locuitorii Munților…