Dragnea promite 20.000 de lei pentru FIECARE gospodărie din Moldova Liviu Dragnea a promis vineri un ajutor social de cate 20.000 de lei pentru fiecare gospodarie din satele din șase județe aflate in nordul Moldovei. Banii ar urma sa fie acordați pentru imbunatațirea condițiilor de locuire, in condițiile in care guvernul PSD e acuzat de comunitațile din Moldova ca intarzie construcția autostrazilor care sa lege regiunea de restul țarii. Dragnea a anunțat ca banii vor fi dați prin ordonanta de urgenta: „Plecand de la ideea ca aceasta regiune are un PIB pe locuitor de 27.000 de lei/an fata de 44.000 de lei media nationala, am gandit, am elaborat un program specific… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

