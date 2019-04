Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, miercuri, in județul Giurgiu, ca PSD și l-a asumat pe Tudorel Toader ca ministru al Justiției, insa nu știe cat timp se va mai intampla asta, precizand ca "se pare ca PSD-ul nu și-l mai asuma". In plus, Claudiu Manda, unul dintre cei mai importanți lideri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu vrea sa spuna cand se va reuni Parlamentul pentru a lua act de cele doua teme anuntate de presedintele Klaus Iohannis, pentru referendumul din 26 mai, pe tema Justitiei. "Tot globul cred ca e interesat de marile intrebari pe care le va propune Iohannis", a comentat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a pregatit pentru miercuri dupa-amiaza o noua deplasare in mediul rural, in ziua in care CCR este așteptata sa se pronunțe in legatura cu lipsa completurilor specializate pe corupție de la ICCJ.Dragnea merge cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, de la ora 16.00,…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei pentru Aparare a Camerei Deputatilor, Dorel Caprar, au fost invitati la Conferinta Comitetului de Politici Publice America Israel (AIPAC), care are loc in perioada 24-26 martie, la Washington. AIPAC…

- Președintele PSD va ieși din spital vineri, urmand sa continue tratamentul pentru problemele la spate. Dragnea nu a fost de acord cu operația, astfel ca medicii vor continua sa-l țina sub supraveghere in funcție de evoluție. Liviu Dragnea și-a facut investigații medicale spitalul privat Sanador din…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pare ca l-a scos de la suflet pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Dragnea i-a cerut sa mearga mai des in județele din Sudul țarii pentru a pune in aplicare programul de guvernare.”L-aș ruga pe domnul ministru Daea, un ministru care intr-o perioada chiar…

- "Se suplimenteaza bugetul Ministerului Sanatații la capitolul 66.01 ”Sanatate”, titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 295.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament, pentru urmatoarele programe de sanatate: Vitamina D, Panorama și Teste markeri tumorali. In mod corespunzator se modifica…

- Comisiile reunite pentru sanatate ale Parlamentului au aprobat, luni, amendamentul referitor la programul de sanatate privind vitamina D, initiat de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit amendamentului, se suplimenteaza bugetul Ministerului Sanatatii cu…