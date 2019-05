Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca viața l-a invațat sa nu aiba incredere ”in cei cu mustața, care spun ca te iubesc”. El susține ca Viorica Dancila va avea soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar in curand ”parca o vad pe Viorica Dancila la ușa Pro Romania”.Citește și: Sondaj…

- Ministrul justiției Tudorel Toader iși ia la revedere de la colaboratori și ziariști, mulțumindu-le intr-un mesaj postat, marți, pe pagina sa oficiala de Facebook. 23.02.2017 – 23.04.2019 ! 2 ani si 2 luni la MJ. Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,…

- Ministrul Justiției transmite, printr-o postare pe Facebook, multumiri premierilor și membrilor cabinetelor alaturi de care a lucrat in perioada in care a fost ministru.2 ani si 2 luni la MJ. Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,respectiv…

- Elena Udrea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca nu ar mira-o daca Viorica Dancila ar trece la Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta, si in care si-au facut loc alti doi fosti premieri, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, argumentand ca, odata cu femeile sustinute de Liviu Dragnea in functii…

- Liderul PSD a sustinut ca nu stie daca va depune contestatie in anulare in cazul procesului sau. "Problema e cum ma avantajeaza pe mine. Ce, imi da ani din viata? M-ati intrebat daca depun contestatie in anulare. Habar nu am, nu stiu. M-a intrebat si avocata. Nu stiu daca depun. Imi mai da…

- Fostul premier Mihai Tudose l-a criticat joi pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-un mesaj postat pe Facebook cu numele „Despre Cuc...si minciunile lui. Si incompetenta lui. Cum a vrut el sa faca si nu a fost lasat”.

- "Noi suntem foarte pregatiti de lupta. Faptul ca l-am scos din cotlon pe Dragnea si a anuntat ca se ocupa el de noi nu ne sperie deloc, nici nu ne plangem, dimpotriva, ne bucura pentru ca e un adevar pe care oamenii au inceput sa-l cunoasca si sa-l simta: faptul ca lui Dragnea ii e frica de Pro Romania,…

- Fostul premier al PSD, Mihai Tudose, proaspat trecut in PRO Romania, a transmis un mesaj acid pentru Dragnea, dupa ce PSD l-a acuzat, pe Facebook, pe Iohannis ca nu promulga bugetul, iar astfel, in Romania este blocata construcția a 40 de gradinițe.