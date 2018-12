Dragnea, prins la înghesuială de UNGURI! Kelemen a aratat ca UDMR nu este de acord cu propunerile ministrului de finanțe ce privesc excluderea consiliilor județene de la redistribuirea sumelor din impozitul pe venitul personal, ca multe localitați sa primeasca mai puține sume de bani ca in anul 2018, sau in anii anteriori, cu injumatațirea bugetului alocat (raportat la 2018) pentru intreținerea drumurilor județene și nici cu neasigurarea bugetului pentru programul PNLD. „Degeaba solicita sprijinul proiectului in actuala forma, noi nu suntem de acord”, a declarat Kelemen Hunor, vineri, la ședința delegaților UDMR din Județul Satu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

