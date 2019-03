Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Parlament, in prima ieșire publica dupa internarea pe fondul problemelor sale de sanatate, ca s-a intors deși doctorii ar fi vrut sa-l opereze. „Dupa cum vedeti m-am intors, desi unii au vrut sa-mi bage cutitul in spate. Ma refer la niste oameni…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca a ales sa mearga la un spital privat pentru ca ”urmez medicul, nu spitalul”. El a spus ca acolo lucreaza doctorul Catana, in care are mare incredere, același om care o operase și pe Irina Tanase. De asemenea, Dragnea a spus ca nu a dorit sa tulbure activitatea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns luni la Parlament. Acesta le-a spus jurnaliștilor prezenți ca nu dorește sa faca operația.„Nu vreau sa fac operația”, a spus Dragnea, intrebat daca va asculta sfatul doctorilor. Liviu Dragnea a fost internat, din nou, sambata seara, din cauza dublei…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, medic de profesie și apropiat de Liviu Dragnea, a vorbit despre starea de sanatate a liderului PSD. El spune ca Dragnea se simte mai bine acum și ar urma sa fie eliberat astazi sau maine.Citește și: Serviciile de informații, MAI și MApN, Comitet Operativ pentru…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa, medic de profesie, spune ca boala de care sufera liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, "nu poate provoca ingrijorare pentru ca nu este o afectiune letala", dar ca s-ar impune o interventie chirurgicala. "O compresie radiculara intr-o hernie de disc pentru partid…

- Liviu Dragnea a ajuns, ieri, la spital dupa conferința de presa pe care a ținut-o sambata la Snagov. Medicii i-au facut RMN, stabilind ca liderul PSD sa ramana internat, sub observație și tratament cateva zile pana starea lui se va stabiliza.Intre timp, doctorii decid daca este nevoie de interventie…

- Andreea Balan a nascut, prin cezariana, luni seara, pe 4 martie, cea de-a doua fetița. Micuța va purta numele de Clara Maria. Din nefericire, Andreea Balan a intampinat probleme grave de sanatate in timpul sarcinii, vedeta facand stop cardio-respirator in timp ce se afla pe masa de naștere.

- Presedintele Trump ramane in "sanatate buna" si nu a suferit modificari majore in starea sa de sanatate in ultimul an, potrivit unui memorandum semnat de medicul sau si publicat joi de Casa Alba, potrivit Washington Post.