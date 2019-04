DRAGNEA, primele DECLARAȚII în legătură cu referendumul lui IOHANNIS Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca intrebarile anuntate de presedintele Klaus Iohannis pentru referendum au o aprobare cvasi-unanima in populatie si nu raspund unei controverse. Dragnea a spus ca sustine atat temele, cat si intrebarile, desi a auzit ”pareri” ca acestea nu ar fi constitutionale. ”Suntem de acord, am fost de acord si cu temele pe care le-a enuntat prima data, am fost si cu aceste intrebari, nu le analizam noi din punct de vedere constitutional sau nu. Am auzit tot felul de pareri, dar nu e treaba noastra, nu suntem noi specialisti in asta. Ele au o aprobare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem de acord, am fost de acord si cu temele pe care le-a enuntat prima data, am fost si cu aceste intrebari, nu le analizam noi din punct de vedere constitutional sau nu. Am auzit tot felul de pareri, dar nu e treaba noastra, nu suntem noi specialisti in asta. Ele au o aprobare cvasi-unanima…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi seara la Antena 3 ca presedintele Klaus Iohannis spera ca prin referendum sa ajute anumite partide politice, care, la schimb, sa-l ajute in timpul campaniei prezidentiale. Liderul social-democratilor a criticat apoi intrebarile referendumului, spunand ca…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a susținut, astazi, o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Acesta a anunțat cele doua intrebari la care vor raspunde romanii la Referendumul pe Justiție.Citește și: Motivare SURPRIZA a CCR pe inițiativa 'Fara Penali'…

- Ion Cristoiu spune ca anunțurile lui Klaus Iohannis privind referendumul sunt o strategie prin care transforma consultarea populara intr-un instrument electoral. Jurnalistul a afirmat, la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, ca intrebarea va fi "Sunteți de acord cu amnistie și grațiere prin OUG"?,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ezitat sa spuna daca PSD va indemna votanții sai sa mearga la referendumul pe justiție care va avea loc pe 28 mai."Mi se par chiar teme foarte bune. Eu nu imi permit sa recomand nimanui nimic. Le transmit colegilor susținatorilor mei ca nu suntem de acord sa se…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Tariceanu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce scor va obtine la alegerile prezidentiale si a afirmat ca va castiga, daca va candida. "Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit luni seara, la Antena 3, despre starea sa de sanatate, afirmand ca are doua hernii, una cervicala si una lombara, dar ca nu isi doreste sa ajunga la operatie, el adaugand ca se va implica "total" in campania electorala. "Am doua hernii, una cervicala, una lombara.…

- Uniunea Salvati Romania i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa organizeze referendum pe justitie pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, dupa ce CCR a decis, miercuri, ca prevederea legala prin care se interzice organizarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare este…