- "Eu sper sa nu fie niciun vot. Evident ca sunt de acord cu scrisoarea. Sunt o persoana foarte corecta, consecventa. Eu vad doua variante, dupa CExN: una, sa invatam cu totii o lectie, din care sa iesim toti castigatori, sau sa iasa rasmerita si sa nu invete nimeni nimic. Nu exista alta varianta decat…

- Comitetul Executiv National (CExN) al Partidului Social Democrat se reuneste azi in sedinta la Palatul Parlamentului, tema centrala de discutie prefigurata fiind demersul public asumat de mai multi lideri ai formatiunii printr-o scrisoare deschisa in cuprinsul careia se cere demisia lui Liviu Dragnea…

- PSD Prahova a organizat CEx al filialei joi, in urma caruia a fost votata in unanimitate susținerea pentru Liviu Dragnea și ducerea la bun sfarșit a programului de guvernare. Suntem alaturi de actualul Guvern și ne dorim in continuare stabilitatea politica și economica a Romaniei - a fost mesajul…

- „Intre ALDE și PSD exista o ințelegere politica, o coaliție intre partide, nu intre persoane. De aceea consider ca nu avem ce comenta pe marginea a ceea ce se intampla in acest moment in PSD”, a transmis, miercuri seara, Marian Cucșa. Amintim ca lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa…

- ''Demersul public asumat de presedintele Adrian Tutuianu a fost, anterior, suspus dezbaterii in Biroul Permanent Judetean si Comitetului Executiv Judetean, acolo unde cvasitotalitatea membrilor a fost de acord cu aceasta conduita de urmat. A fost, asadar, un mandat pe deplin intarit, din partea organizatiei…

- "Am semnat-o si o sustin", a afirmat Ion Mocioalca. Liderul PSD Caras-Severin a precizat ca motivatia pentru care s-a alaturat acestui demers se regaseste in cuprinsul scrisorii. Totodata, Mocioalca a mentionat ca in preambulul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD de…

- ''Am citit scrisoarea colegilor. Principiile enuntate sunt normale, democratice, insa se aduc o serie de acuze bazate in mare parte pe presupuneri, continuand cu potentiale solutii care sunt in planul de guvernare. Ei acuza in scrisoare si faptul ca PSD a scazut in sondaje. Eu spun ca, la Brasov,…

- Partidul Social Democrat se afla intr-un moment de cotitura, a transmis vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Stanescu este semnatar al scrisorii deschise prin care se cere „demisia imediata” a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si…