Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a susținut un discurs amplu și dur la mitingul de mare amploare de la Iași. Președintele PSD susține ca Iohannis și Basescu au manat acest popor spre ura. "Romania are nevoie azi de tot ceea...

- Discurs dur susținut de liderul PSD Liviu Dragnea la Iași, acolo unde, astazi, social - democrații au organizat un miting electoral de mari dimensiuni.Citește și: Ipoteza BOMBA a unui medic in cazul Gabrielei Firea: '5 moduri prin care o sarma ajunge in colon: Dorința de a conduce Capitala…

- ''In opinia mea, gestul domnului Iohannis este iresponsabil deja, nu doar imatur pentru ca deja il repeta. De multa vreme, mie imi da impresia ca este intr-o greva prezidențiala, dar din cand in cand iese sa spuna ca nu accepta pentru a iși justifica semnatura. Mie Constituția mi se pare clara,…

- ”Liviu Dragnea: 57 de miliarde de lei era fondul de salarii in 2016. Spuneau ca nu au bani. Noi cum am reușit sa creștem salariile la 86 de miliarde de lei? Victor Ciutacu: Fostul dumneavoastra camarad, Victor Ponta, ar raspunde: imprumutandu-va din strainatate. Liviu Dragnea: Ce minciuna.…

- ”Este un semn mic. Acest om trebuia scos din magistratura instantaneu. Aduceți-va aminte cum il ținea in brațe fosta șefa a DNA. Asta este un semn mic. Și este o decizie corecta. Dar cu o floare nu se face primavara”, a declarat Liviu Dragnea in direct la Romania TV. Inalta Curte de Casatie…

- Dupa ce Victor Ciutacu i-a spus ca a ințeles ca Florian Coldea este ”sfetnicul sau de taina”, Liviu Dragnea a raspuns: ”Sfetnicul meu de taina m-a condamnat de trei ori pana acum, direct și personal, și vrea sa ma condamne și a patra oara. Florian Coldea, direct și personal. V-o spun cu nume și prenume:…

- "Vreau sa va spun cateva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut ca nu va veni in Romania vreun presedinte mai rau si mai toxic decat Basescu. Eu nu am crezut, am crezut ca Basescu va fi raul maxim. Acest om nu a facut pana astazi in patru ani de mandat un singur lucru bun pentru aceasta tara, a dezbinat,…

- Presedintele PSD a afirmat despre seful statului ca nu a facut un singur lucru bun pentru tara, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a mintit, a vorbit de rau Romania si protejeaza in continuare statul subteran. 'Vreau sa va spun cateva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut ca nu va…