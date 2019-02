Dragnea pierde controlul CCR! Decizia Curții Constituționale este definitivă şi obligatorie! O noua lovitura pentru Guvern și Parlament, dupa ce CCR a declarat neconstituționale mai multe dispoziții dintr-o lege importanta de la Ministerul Justiției. Dragnea pare sa fi pierdut controlul CCR in ultima perioada, mai ales ținand cont de deciziile recente ale Curții Constituționale care au fost in cea mai mare parte in defavoarea Guvernului și implicit a PSD. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

