Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca Romania are cea mai mare creștere a PIB-ului din istorie, in doi ani consecutivi. In replica, cei de la PNL, prin vocea purtatorului de cuvant Ionel Danca, susțin ca liderul PSD ”blufeaza” și joaca poker cu bugetul Romaniei.Citește și: CUTREMUR in…

- "Romania a incheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fata de anul 2016, reprezentand o crestere de 32%!! PIB-ul Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25%!! Sunt cele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca PIB-ul Romaniei a inregistrat in anul 2018 o crestere de 25% fata de 2016. "Romania a incheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fata de anul 2016, reprezentand o crestere de 32%!! PIB-ul Romaniei a ajuns in…

- Liviu Dragnea a postat duminica seara, pe pagina de Facebook, un mesaj cu privire la cifrele anului 2018 in privința veniturilor la bugetul de stat și a PIB-ului Romaniei. "Romania a incheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fața de anul 2016,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris duminica pe Facebook ca Produsul Intern Brut al Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25%. Sunt cele mai mai cresteri, in doi ani consecutivi, din istoria Romaniei, a adaugat el.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, pe pagina personala de Facebook, cifrele care stau la baza Bugetului pe anul 2019. Dragnea arata ca sunt cele mai mari creșteri din istorie, in doi ani consecutivi.Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a postat pe Facebook o poza in care apare alaturi de Calin Popescu Tariceanu, Daniel Chitoiu, Darius Valcov, Eugen Teodorovici si Niculae Badalau. Tema discutiei: bugetul Romaniei pe 2019, care ar fi trebuit depus in Parlament inca din luna noiembrie.

- Premierul Viorica Dancila a dat semne ca nu se grabește cu adoptarea modificarilor la codurile penale, in ciuda apelurilor repetate și insistente din PSD privind urgența punerii in acord a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala cu acele modificari adoptate in Parlament și care fie au trecut…