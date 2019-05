Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat razboi pensiilor speciale chiar in preajma alegerilor europarlamentare. Intr-un interviu pentru „Adevarul Live”, liderul social-democrat a precizat ca, desi e o problema sensibila, „aceasta pensie speciala trebuie sa nu mai existe”.

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, este de parere ca Liviu Dragnea nu are sanse la alegerile prezidentiale. Mai mult, sustine acesta, daca Dragnea va candida la prezidentiale va pierde si conducerea PSD."Nu cred ca va risca. Daca intra, va pierde cursa, va pierde si partidul. Daca ei merg impreuna…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a explicat la „Adevarul Live” amanarile repetate ale votului din Comisia Juridica din Senat privind ridicarea imunitatii sale ca e deranjat de faptul ca s-a intarziat. Totodata, liderul ALDE a subliniat ca Liviu Dragnea nu se foloseste de situata sa pentru…

- Odata cu apropierea alegerilor am realizat o harta cu cele mai cautate (pe Internet) nume de partide și lideri reprezentand Opoziția. Cateva precizari: aceasta harta este indicativa pentru interesul in online și nu poate fi interpretata ca fiind relevanta pentru intreaga țara sau echivalata cu intenția…

- "Avem un vot dat in comisia speciala Iordache de pe o ora pe alta, as putea spune, referitor la modificarea Codului penal. Este dramatic, din punctul nostru de vedere, pentru ca se incalca in picioare niste principii fundamentale, unul dintre ele acela ca daca ai gresit, daca ai savarsit o infractiune,…

- Liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, a declarat, marti, la Adevarul Live, ca scandalul dintre Liviu Dragnea si Tudorel Toader este „un fake“ si ca cei doi „joaca teatru”. Ponta a sustinut ca Dragnea nu vrea sa fie adoptata ordonanta de urgenta, pentru ca i-ar scapa si pe ceilalti, inclusiv…

- Deputatul PNL Ionut Stroe, unul dintre alesii care reprezinta Romania la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), va explica, la Adevarul Live, de la ora 15.00, cum a reusit PNL sa sesizeze Comisia de la Venetia pe subiectul Sectiei speciale pentru magistrati. E posibil ca aceasta sectie…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta și Corina Crețu, aflata pe primul loc la alegerile europarlamentare, din partea formatiunii, au strans, sambata, semnaturi pentru PRO Romania in Piața Obor din Capitala. Alaturi de cei doi s-au mai aflat deputații PRO Romania Gabriela Podașca, Georgian Pop, Alin Vacaru…