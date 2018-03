Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, intrebat de afirmatiile ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, privind adoptarea unor ordonante privind achizitiile publice, ca nu isi permite sa comenteze ganduri, dar ca este nevoie de simplificarea legislatiei si un pachet nou pana in 15 aprilie.

- Presedintele Camerei Deputatilor si totodata presedinte al PSD, Liviu Dragnea, a inaugurat joi, 29 martie, la Focsani un bazin olimpic de inot si polo, despre care autoritatile spun ca este al treilea bazin de acest gen realizat in Romania, dupa cel de la Complexul Steaua si cel de la Miercurea Ciuc.…

- Un bazin olimpic de inot si polo, construit prin Compania Nationala de Investitii, a fost inaugurat joi, in municipiul Focsani, in prezenta liderului PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a declarat ca Guvernul va sprijini construirea cat mai multor bazine de inot si stadioane…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Focsani, referindu-se la faptul ca pachetul de legi ale Justitiei a fost atacat pentru a doua oara la Curtea Constitutionala, ca o grupare de partide sustine, in continuare, "statul paralel", mentionand ca actele normative in cauza au fost adoptate…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, recent, ca Guvernul va adopta pana la sfarsitul lunii aprilie doua ordonante de urgenta privind achizitiile publice care vor schimba „radical” acest domeniu, urmand sa fie infiintata o noua structura care va centraliza toate nevoile institutiilor.…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza in stilul sau caracteristic informația potrivit careia Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic…

- Liviu Dragnea contrazice MEN, in privința Olimpiadelor organizate in aceeași zi. Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate in intervalul…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.„ActiveWatch…

- ActiveWatch is demanding that the Social Democratic Party (PSD) and its chair Liviu Dragnea publicly announce their support for the right to free speech and reconsider the statements on the promotion of a law aimed at sanctioning people defaming Romania abroad. "ActiveWatch expresses its concern…

- Femeia care a atras cele mai multe priviri de la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat de sambata trecuta, ocupanta unui fotoliu in primul rand, intre doua femei cu greutate in partid, logodnica lui Liviu Dragnea are un CV destul de bogat la cei 25 de ani ai ei. Tanara care ar putea deveni…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian...

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor…

- Chirieac spune ca lucrurile par tranșate in acest moment in interiorul Partidului Social Democrat, iar Liviu Dragnea iși va face echipa pe care o dorește. "Acest Congres va fi perfect organizat. Vor fi aleși numai cei care vor fi doriți de președintele partidului, de domnul Liviu Dragnea.…

- Decizia definitiva de excludere din PSD a primarului, care a adus 27 de milioane de euro din fonduri europene in comuna Ciugud si in comunele limitrofe, a fost luata in sedinta Comitetului Executiv National al PSD din 22 ianuarie 2018, dupa 1 an de zile de la hotararea similara luata de PSD Alba. Primarul…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- PSD a luat decizia, la propunerea surprinzatoare a lui Liviu Dragnea, de a organiza un Congres! Pe 10 martie, presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general al formatiunii vor fi alesi prin vot la Congresul PSD, a anuntat Dragnea. El s-a razgandit și nu va cere un vot de…

- “Am participat astazi la Conferința Organizației Județene a Partidului Social Democrat Giurgiu, care s-a desfașurat cu puțin timp inainte de lucrarile Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres organizat intai pentru ca este un cadru in care putem sa dezbatem problemele care…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat luni, pe pagina sa de Facebook, ca Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. "Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…

- La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Parlament, Tariceanu a precizat ca discutiile s-au axat pe domeniul economic. "Noi avem intalniri permanente, probabil ca nu e zi din saptamana in care sa nu ne intalnim si sa…

- Avertisment dur din partea americanilor, investitiile sunt la cel mai slab nivel din ultimii 12 ani. Potrivit acestora, pentru ca Romania sa depașeasca recordul negativ, una dintre masuri ar fi asigurarea de politici fiscale stabile care sa ofere predictibilitate și sa incurajeze investițiile…

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%. Stiti ca un nivel critic la nivelul Uniunii Europene este de 60%, dar, pentru tari emergente ca Romania, se considera ca 40-45% este un nivel…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a remarcat vineri ca apar primele micsorari salariale in invatamant, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat public ca salariile nu vor fi taiate, iar ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat joi ca „vor fi taieri si de 40% pentru unii angajati!”.…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice. Raftul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, luni, in plenul reunit. ca Viorica Dancila ”este un om civilizat, o femeie placuta si rezonabila, care are avantajul de a fi stat 9 ani, practic, departe de politica interna ”. Astept de la ea sa dea o noua dimensiune relatiilor cu UE”, a mai spus liderul…

- Surse din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) au precizat faptul ca liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, poarta negocieri intense cu UDMR pentru oficializarea limbii maghiare în justiție. Proiectul de lege pentru punerea în…

- Adresata domnului președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, și domnului președinte al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, Calin Popescu-Tariceanu, lideri ai Coaliției de guvernare Stimați Domni Președinți, Am urmarit cu multa atenție declarațiile dumneavoastra din ultimele…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- Liviu Dragnea n-a vrut sa amane sedinta Comitetului Executiv in care a fost mazilit Mihai Tudose, desi fusese avertizat ca a doua zi premierul PSD urma sa-l primeasca la Palatul Victoria pe Shinzo Abe, premierul Japoniei - au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Pana si partenerii din ALDE i-au…

- Cateva mii de ieseni sunt asteptati, miercuri, 24 ianuarie, la manifestarile organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane, insa nici presedintele Klaus Iohannis si nici liderul PSD Liviu Dragnea nu au confirmat prezenta la eveniment, iar primarul Mihai Chirica face apel la cei care au protestat fata…

- COMUNICAT DE PRESA AL PRIM-VICEPREsEDINTELUI PNL, RALUCA TURCAN: PNL MERGE LA CONSULTARILE DE LA COTROCENI CU PROPUNERI CLARE sI RESPONSABILE! Intr-un singur an PSD a provocat trei crize politice pornind de la orgoliile si interesele personale ale lui Liviu Dragnea. Si-a daramat si al doilea Guvern…

- Sociologul Vasile Dîncu, fost vicepremier în guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. "Sunt…

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. 'Sunt cateva lucruri care…

- Vasile Dincu crede ca Mihai Tudose a fost indepartat din funcție pentru ca nu a reușit sa mulțumeasca partidul. Liviu Dragnea a caștigat confruntarea cu Mihai Tudose. Deocamdata, liderul PSD este caștigator, dar ramane de vazut daca va fi caștigator pe termen lung, deoarece crize periodice…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea...

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. ‘Plec cu fruntea sus’, a declarat Mihai Tudose, 50 de ani, la finalul…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea...

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Niculae Badalau a spus ca și-ar dori ca Mihai Tudose sa ramana premier. "Vom face ce le-am promis romanilor. Sa le facem viața mai buna. Acest Guvern se va numi și va ramane al Partidului Social Democrat. Eu sper ca Mihai Tudose sa ramana premier, nu vad alta soluție. Daca se va forța demiterea…

- Comitetul Executiv Național al PSD decide luni soarta Guvernului; Tudose și Dragnea iși impart taberele, organizațiile județene anunțand, rand pe rand, in cursul zilei de sambata, prin mesaje publice postate pe paginile de socializare, cum se poziționeaza in razboiul dintre șeful Executivului și actuala…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…