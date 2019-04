Dragnea ordonă legile pentru penali: Toader să înţeleagă că nu mai poate continua aşa "In ceea ce priveste ordonantele, eu va spun sincer ca in ziua de miercuri m-am amuzat. Vedeam un fel de teatru cam ieftin. (..) .Pentru cine era acest teatru? Eu cred ca sl ministrul Toader sa inteleaga ca nu mai poate continua asa, trebuie sa inceteze cu aceasta atitudine. Multi colegi imi spun ca de fapt toata intentia lui a fost din ianuarie sa ridice aceste subiecte in dezbatere si ca se discuta trei luni nu de ce avem de facut in Romania (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

