Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti seara, ca fostul presedinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discutii cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea despre modul de ocupare a functiilor de conducere in PSD.



Dragnea a sustinut ca i s-a transmis de la "statul de drept", prin intermediul lui Oprea, ca "Zgonea trebuie sa fie numarul unu la partid" si el numarul doi.



"Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin presedintele interimar al partidului in 2015. Si eu atunci am spus: imi pare rau ca s-a dus pe subiectul asta.…