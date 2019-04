Dragnea: Oficiali de la Bruxelles tot ceartă România; au ajutat ţara asta cu ceva? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, vineri, la mitingul de la Craiova, ca, in ultimele luni, oficiali de la Bruxelles cearta Romania pentru ceva ce nu a facut. "Am vazut in ultimele zile, in ultimele luni, oficiali de la Bruxelles care tot cearta Romania, dar eu le pun o intrebare: Au ajutat tara asta cu ceva? Ne cearta pentru nimic, ne cearta pentru ceva ce nu am facut. Tot vorbesc despre aceste temeri. Dar de ce? De ce nu sunt si ei interesati cumva care sunt efectele guvernarii PSD pentru viata oamenilor? Puterea de cumparare a crescut. E ceva mai grav, cred ca le pasa si poate nu le… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

