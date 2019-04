Dragnea: O să PEDEPSIM orice firmă nemernică străină Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Botosani, ca romanii nu trebuie sa manance produse agroalimentare mai proaste decat cele din Vest pentru ca nu sunt cobaii Europei si copiii romanilor nu trebuie sa fie „ghiftuiti” cu legume si fructe, care ar fi „otravite”, avand in vedere ca acestea contin chimicale. „Poate vor in continuare sa avem la Bruxelles oameni care voteaza impotriva propriei tari, oameni care injura Romania sau vor sa avem la Bruxelles niste oameni care sa se preocupe de sa avem mai multe fonduri europene in tara noastra, Romania sa nu mai fie tratata ca tara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

