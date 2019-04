Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Dumbraveni, ca o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea avea ca efect reluarea procesului in care este…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu a declarat luni ca Liviu Dragnea este nevinovat și ca PSD s-a saturat sa-și vada liderii cu dosare și "trebuie sa se termine cu aceste practici nenorocite". "Ne-am saturat de ceea ce s-a întâmplat în 2013, când s-a întâmplat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost audiat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu, potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Initial, judecatorii stabilisera ca Dragnea sa fie audiat pe 18 martie, insa liderul PSD ...

- Curtea Constitutionala analizeaza, miercuri, sesizarea depusa de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, facuta in timp ce Liviu Dragnea si-a delegat atributiile, si in care a reclamat faptul ca Instanta Suprema nu are completuri de 3 judecatori, specializate in fapte de coruptie, asa…

- Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a catalogat, luni seara, sesizarea transmisa de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache Curtii Constitutionale a Romaniei privind un conflict intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie drept…