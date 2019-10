Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat ca îi este frica doar de Dumnezeu și de "masurile împotriva românilor", ca reacție la faptul ca Liviu Dragnea o acuza de unele fraude comise în perioada în care ea era europarlamentar. ”La șapte care sunt împotriva mea, al…

- In documentul consultat de site-ul HotNews.ro, Dragnea sustine ca Dancila „nu a declarat salariul real al angajatului asistent local (a declarat exclusiv salariul minim pe economie), astfel incat la bugetul national nu au ajuns in intervalul februarie 2017 - ianuarie 2018, dar nici pana in prezent impozitele…

- Premierul demis Viorica Dancila a spus ca nu ii este frica de sesizarea depusa de Liviu Dragnea impotriva sa la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la anumite fraude pe care le-ar fi comis in perioada cand era europarlamentar, informeaza Agerpres. ”La cei șapte care sunt impotriva mea,…

- "Bine, la șapte care sunt impotriva mea, al optulea parca nici nu mai conteaza. Eu va garantez ca de fiecare data am respectat legea. Nu mi-aș fi permis sa fac așa ceva, iar daca exista o mai buna informare și oricare dintre europarlamentari pot sa confirme acest lucru, nimeni nu poate sa redirecționeze…

- Ioan Mircea Pascu, care nu a mai prins un loc pe lista PSD pentru Parlamentul European, o ataca pe Rovana Plumb, respinsa recent de Comisia Juridica (JURI) pentru functia de comisar european. Reactia lui Pasu vine dupa ce in presa au aparut informatii conform carora Plumb, in calitate de ministru al…

- Liviu Dragnea vrea sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene in dosarul de la Curtea de Apel București in care contesta noua conducere PSD, stabilita la Congres. Fostul lider PSD a depus la instanța mai multe cereri, intre care și cea privind CJUE, urmatorul termen fiind in 31 octombrie. Adevarata…

- Mai putin de trei luni ne despart de alegerile prezidentiale, iar lotul de candidati a inceput sa se clarifice. Intre aceștia se afla și cei cinci care, se pare, vor duce batalia pentru a ajunge in turul doi și apoi pentru a obține mandatul de președinte pentru urmatorii 5 ani. B1TV a analizat fiecare…

- Liviu Dragnea a depus o solicitare in calitate de intervenient, prin care cere anularea alegerii Vioricai Dancila, dar și a lui Mihai Fifor, la conducerea PSD. Cererea a fost depusa de avocata lui Liviu Dragnea, dupa Congresul PSD. Solicitarea a fost declarata admisibila in principiu de Tribunalul…