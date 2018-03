Dragnea: nu vad niciun motiv pentru ca aceste protocoale sa nu fie facute publice

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca sustine „fara rezerve” apelul premierul Viorica Dancila de desecretizare a protocoalelor SRI cu alte institutii, afirmand ca „nicio interpretare a unor decizii CSAT nu poate tine loc de lege sau de Constitutie”. El sustine ca tot mai multe voci spun…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

Daca in materie de innoire a infrastructurii, Timișoara se mișca foarte bine in ultimii ani, nu același lucru se poate spune despre...

- Clasa politica se afla intr-un nou scandal legat de protocoalele pe care Serviciul Roman de Informații le-a incheiat, de-a lungul timpului, cu instituțiile statului. Premierul Viorica Dancila a solicitat, vineri seara, desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI și alte instituții ale statului.…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede” la Comisia parlamentara de control asupra SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii in formarea Guvernului USL in 2012. Declaratia a fost facuta la RFI de seful comisiei, senatorul…

- Fostul ofițer SRI, Florian Coldea, cel care susține ca a fost mana dreapta a lui Florian Coldea, in perioada cand acesta conducea operativ Serviciul Roman de informații ii adreseaza, public, acestuia o serie de intrebari care ar dezvalui multe dintre dedesupturile Sistemului. Citește și: Mutare…

- „Se desfiinteaza Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale, ca for national de consacrare stiintifica, aflata in coordonarea stiintifica a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr.68-72,…

- Unul dintre aspectele la care a facut referire liderul PSD, in disursul de apoxiamtiv o ora pe care l-a sustinut in fata miilor de social-democrati veniti din tara in Capitala pentru Congresul extraordinar al formatiunii, a fost cel al lgilor Justitiei. In primul rand a facut referie la dezvaluirile…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit Agerpres, prin aceasta modificare se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii…

- Ca in fiecare an, Serviciul Roman de Informații (SRI) marcheaza intr-un mod inedit Ziua Internaționala a Femeii. SRI a postat pe pagina de Facebook poate cea mai inspirata și amuzanta felicitare de 8 Martie. ”Admitem, cateodata ele afla primele”. Mesajul a devenit viral la doar 20 de minute dupa ce…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice, dar si amenzi pentru depasirea acestor limite. Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca „modalitatea…

- Sindicaliștii de la Mintia au trimis o sesizare la Serviciul Roman de Informații. Sindicatul Solidartatea Hunedoara arata in sesizarea transmisa la SRI ca statul roman incalca, deliberat, directivele europene. Aplicate, acestea ar putea salva termocentrala. “Apreciem ca, Ministerul Energiei…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Potrivit ministrului, o astfel de masura ar aduce economii importante la buget. „Un element esențial va fi centralizarea achizițiilor publice”, a spus…

- Iata ca strategia lui Liviu Dragnea de a-si sacrifica unul dintre cei mai credinciosi soldati prin detasarea de la Secretariatul General al Guvernului la Curtea de Conturi s-ar putea sa dea roade mai curand decat se asteptau unii… Pentru ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in…

- A aparut “fiipregatit.ro”, o platforma gandita de catre reprezentantii Departamentului si, respectiv, ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta – doua structuri din cadrul Ministerului de Interne – si pe care se regasesc detalii ce se pot dovedi foarte utile in situatii de risc. Platforma…

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- George Maior, ambasadorul roman in SUA, a declarat, marti, dupa cele sase ore de audiere in Comisia SRI, ca si-a sustinut punctul de vedere in legatura cu legalitatea si felul in care s-a transformat Serviciul Roman de Informatii intr-o institutie puternica a statului, informeaza News.ro . “A trecut…

- Varianta iesirii PSD-ul din randurile socialistilor europeni si trecerii in ograda conservatorilor a sunat rau in urechile social-democratilor iar ca urmare adeptii ideii au pus frana. Asa cel putin jura acum pesedistii, tineri si batrani de-a valma. Pesedeii tineri s-au grabit sa sara in ajutorul lui…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE, Iulian Iancu, a solicitat luni Biroului permanent al Camerei Deputatilor sa ia masurile care se impun, dupa ce draftul raportului comisiei, care continea date confidentiale, a aparut in presa. Vezi și: 'Martisor' pentru…

- Procurorul General considera ca Laura Kovesi nu trebuie revocata de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie. Augustin Lazar si-a spus parerea in acest sens cu doar cateva ore, practic, inainte ca Tudorel Toader sa faca public Raportul privind activitatea manageriala la DNA, si, eventual, sa anunte…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018, TICHTE DE VACANTA 2018. Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- Pana sa intre in sedinta Comitetului Executiv, liderul PSD nu s-a sfiit sa arate ca e deranjat de unele declaratii facute de unul dintre colegii sai de partid, in privinta eventualitatii ca ministrul Justitiei sa-si depuna mandatul, in lipsa unor “masuri foarte radicale”, pe fondul recent aparutelor…

- Condamnarea lui Darius Valcov reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila, este de parere sentatoarea PNL Alina Gorghiu, precizand ca premierul trebuie sa ia masuri. „E cel mai simplu cand problema nu-ți convine o muți la Guvern. Cand e un lucru cu conotații pozitive, laurii ii culege domnul…

- Al treilea om in stat si, totodata, presedinte al PSD-ului nu pare, inca, dispus sa incheie ofensiva la adresa actualului sef al Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu. Reamintind ca, de la instalarea la sefia Camerei, nu a beneficiat de protectia SPP, Dragnea a sus cat se poate de clar ca…

- Cu chestorul Mihai Marius Voicu in coasta, „razgandacul” Alex Catalin Ionita, cel tocmai transferat de la conducerea DGA la cea a IGPR nu va fi niciodata cu adevarat seful Politiei Romane! Asa ca miza cercetarii prealabile desfasurate cu privire la implicarea actualului adjunct al inspectorului general…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința instituțiilor publice și private care intocmesc și elibereaza adeverințe de venit (Anexa nr. 2 – Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 111/2010) persoanelor care au dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului sa procedeze la verificarea…

- "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit ca urmare a declaratiilor facute de presedintele Camerei Deputatilor, Ministerul Public dezminte existenta unei anchete…

- Se stie deja ca printre primele decizii pe care le-a luat premierul Dancila, de la instalarea sa la Palatul Victoria, vizeaza numirea, marti, a fostului ministru Vlacov in postura de consilier de stat “in cadrul aparatului propriul de lucru al prim-ministrului. Reactionand pe acest subiect, ca raspuns…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a reacționat, dupa declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis in timpul depunerii juramantului de investitura de catre noul Guvern.

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea Comitetului Executiv al PSD pentru funcția de premier. Potrivit surselor din partid au existat doua propuneri privind succesorul lui Mihai Tudose in fruntea Guvernului.

- Dupa sedinta conducerii PSD-ului si decizia premierului Tudose de a demisiona din functia de sef al Guvernului, demisie pe care ar urma sa o prezinte personal la Cotroceni, presedintele va iesi in fata presei. Klaus Iohannis va face declaratii peste aproximativ o ora, adica la 12.30, din cate s-a anuntat…

- „Concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua așa, pentru ca exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului. Se așteptau colegii ca noul an sa inceapa cu o un bilanț al guvernarii, a unui plan pe 2018. In schimb au vazut apariții televizate care nu trebuiau…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului.

- Manevrele din PSD sunt niste ocluzii politice marca Dragnea si nu prea conteaza. Semnificativ mi se pare ca la mitingul Rezist de peste cateva zile se va revarsa si Clujul, in Piata Victoriei. Periculos si neinduplecat oras! Gigi Becali mai avea puttin si-l cumpara pe tot, cand a trimis valiza. Liderii…

- DISPERARE… Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, a avut dureri de cap la finele anului trecut. Guvernul a decis in 14 decembrie ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public, ceea ce insemna ca Buzatu, fost parlamentar timp de trei mandate, nu avea dreptul…

- Razboiul dintre Liviu Drangea și Mihai Tudose pare sa fi inceput inca din primele zile ale anului. Percepuți in partid ca facand parte din tabere diferite, Niculae Badalau din tabara Dragnea și Paul Stanescu din tabara Tudose, cei doi grei ai PSD se contrazic in declarații publice. Badalau cere Congres…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie. Ea i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor „pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului. In cererea de demisie, Doina Pana a precizat, totusi, ca va ramane parlamentar.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Miscare neasteptata a celor de la Serviciul Roman de Informatii (SRI) la acest sfarsit de ani. Serviciul secret al Romaniei le-a transmis romanilor sarbatori fericite in codul Morse.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca o numire controversata la ASF In…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care excepteaza zeci de companii de stat de la aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, printre care TAROM, Posta Romana, METROREX, CFR, TRANSGAZ si TRANSELECTRICA. Proiectul…

- Sute de taxiuri, autocare si de microbuze au garat, miercuri dimineata, in scuarul din fata Guvernului. Este, dupa cum toata lumea a inteles, o masura de protest a reprezentantilor Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) fata de “concuranta neloaiala”, “pirateria”…

- Dupa ce in prima faza s-a aflat faptul ca accidentul mortal produs de masina condusa de un ofiter de la Serviciul Roman de Informatii e in atentia procurilor militari, in cursul dupa-amiezii s-au facut si primele detalii despre ancheta din cazul de fata. Astfel, opinia publica afla ca in urma impactului,…