- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce CExN i-a restras sprijinul politic premierului Tudose, fapt ce a dus la demisia acestuia, ca reprosurile aduse au vizat starea conflictuala existenta intre partid si Guvern si ultimele aparitiile tv ale acestuia, care „nu trebuiau sa fie”.

- Liviu Dragnea lasa sa se ințeleaga ca ultimele acțiuni ale lui Mihai Tudose au fost ordonat de ”personaj veninos”. Șeful PSD a refuzat sa spuna, deocamdata, cine e, dar a anunțat ca urmatorul premier al PSD nu va mai putea fi atins de personajul ”dintr-o instituție a statului care a facut și face…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca se poate ajunge la alegeri anticipate in contextul crizei dintre conducerea PSD și premierul Mihai Tudose. „Situatia politica de astazi, in schimb, ma face sa cred ca se poate ajunge la alegeri anticipate, pentru ca este foarte greu sa formezi un guvern omogen,…

- Liderul PSD Sector 3, Robert Negoița, s-a aratat foarte deranjat de faptul ca 30 de președinți de organizații județene social-democrate au semnat in biroul lui Liviu Dragnea o cerere de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Primarul Sectorului 3 a declarat, inaintea inceperii…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca nu intentioneaza sa isi dea demisia din Executiv, iar situatia politica actuala nu afecteaza activitatea ministerului sau.Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Lucrurile se acutizeaza in PSD și merg catre deznodamant. Maine la ora 16.00 la sediul central al PSD din Bulevardul Kiseleff va avea loc o ședința cruciala a Comitetului Național Executiv al PSD (CExN al PSD) unde se vor tranșa lucrurile: va ramane Mihai Tudose in fruntea Guvernului Romaniei sau…

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse citate sustin ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care are „inca“ majoritate…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana premier", spunea vineri Liviu Dragnea. Un mesaj dur pentru Mihai Tudose, care prevesteste un destin asemanator cu al lui Sorin Grindeanu. Si atunci se naste intrebarea: unde pierde Liviu Dragnea, pe drum, premierii?

- Razboiul din interiorul PSD ar putea duce la o confruntare decisiva intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tot mai mulți lideri ai PSD vorbesc despre o schimbare din funcție a premierului, iar Liviu Dragnea pare sa fie decis sa il destituie pe Tudose.In timpul unei ședințe care a avut loc in…

- Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier al premierului Mihai Tudose, intervine in scandalul momentului din PSD, vorbind despre demisia lui Liviu Dragnea. Acesta susține ca aceasta tema va „mai polua mult și bine agenda publica” și ca singurul beneficiar este Klaus Iohannis, „actualul și viitorul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Surse guvernamentale au dezvaluit pentru bugetul.ro ca joi, 4 ianuarie, mai mulți lideri PSD din teritoriu au fost la Guvern pentru a negocia cu premierul Mihai Tudose susținerea acestuia in fața actualului președinte al PSD, Liviu Dragnea. Printre aceștia, un fost apropiat al lui Liviu Dragnea.…

- In PSD lupta pe cine supraviețuiește din actualul Executiv, cum, in ce formula, pe ce funcții și cine iși va impune favoriții, a ajuns in faza preliminara a jocului cu cuțitele pe masa. Urmeaza faza evaluarii Executivului Tudose, iar gruparile din PSD au inceput sa joace tare, pentru a testa apele…

- Ce spuneau Dragnea și Tudose, la sfarșitul anului, despre remaniere. Șeful Executivului transmitea un mesaj clar privind unele nemulțumiri fața de activitatea unor miniștri din Cabinet. ”Ministrii mai sensibili pot sa isi scrie demisia in trei secunde”, afirma Tudose, despre cei vizați. In același timp,…

- Relatia dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea nu este nici pe departe una foarte buna. Presa a speculat in repetate randuri pe marginea relatiei tensionate dintre cei doi. Un nou episod s-a derulat ieri, tema discutiei fiind numirea unui nou ministru la Ape si Paduri. Deranjat fiind de ultimele afirmatii…

- PSD va realiza in ianuarie-februarie o analiza a Guvernului. Principalul partid de guvernamant s-a scindat in trei grupari. In ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul social-democrat, Mihai Tudose, s-au indemnat reciproc, in cadrul a patru interviuri televizate,…

- "Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a punctat, joi, ca poziția premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta „parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca premierul Mihai Tudose nu este presedintele PSD.

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector din Bucuresti s-au intalnit miercuri dimineata cu premierul Mihai Tudose, cu care au discutat despre bugetele alocate de Guvern din sumele defalcate din TVA, potrivit unor surse politice.

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au in lucru introducerea unei noi taxe „pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, aceasta fiind cauza pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018, susține, intr-o postare duminica pe Facebook, senatorul PNL, Florin…

- Se anunta o noua remaniere de Guvern. Dupa debarcarea ministrilor cu probleme penale Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, se pare ca Mihai Tudose vrea sa faca din nou 'curatenie' in Executiv, iar relatia cu Liviu Dragnea nu ar fi una prea bun.Citeste si: O fosta vedeta ProTV, limbaj suburban la…

- Președintele PSD și sl Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, marți, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea fi adoptat în Guvern pe 29 noiembrie, urmând ca, dupa Ziua Naționala a României, sa înceapa dezbaterea în comisiile parlamentare, informeaza Agerpres.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la propunerile venite din interiorul partidului privind organizarea unui miting, ca de data aceasta nu mai respinge ideea, dar ca trebuie stabilit care va fi obiectivul unei astfel de manifestatii. Intrebat daca ar iesi in strada pentru Liviu Dragnea,…

- Procurorii DNA îl acuza pe liderul PSD, Liviu Dragnea, de constituire de grup infracțional și alte patru infracțiuni, dar acesta susține ca este nevinovat. ”Astazi am fost la DNA sa-mi iau în primire al treilea dosar. Nu pot sa intru prea mult în…

- „Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista", a spus Dragnea la Romania Tv. La remarca moderatorului ca acest lucru este naucitor, Dragnea a comentat: „Este ingrozitor, nu naucitor". „Sper sa nu fie asa...…

- Intrebat ce mesaj are pentru cei care protesteaza duminica seara, Dragnea a spus: "Am auzit și eu asta. In ceea ce privește modificarile la Codul fiscal noi ne urmarim programul de guvernare care a fost susținut de milioane de romani. Este și vorba de un pachet de masuri care ajuta și creșterea veniturilor…

- Sunt zile extrem de agitate in interiorul PSD, din cauza modificarilor la Codul Fiscal privitoare la trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator.Dupa doua ședințe de Guvern, care ar fi trebuit sa aiba pe ordinea de zi acest subiect și dupa mai multe intalniri mai mult sau mai puțin…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a negat, marti, ca premierul Mihai Tudose s-ar fi opus adoptarii pachetului de masuri fiscale. Intrebat daca premierul Tudose s-a opus, in cadrul intrevederii de luni, de la Vila Lac, adoptarii pachetului fiscal, Dragnea a raspuns: „Nu”. Liderul PSD a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) anunta ca 10.000 de angajati, in principal din industria auto, din care circa 5.000 ai Dacia, sunt asteptati, marti, la un miting in fata Casei de cultura a sindicatelor din Mioveni, principala nemultumire fiins trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat.…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul din Guvern. Dupa ce Executivul a amanat de doua ori revolutia fiscala, se pare ca totul a luat-o razna. Basescu le ia apararea lui Mihai Tudose si Ionut Misa si ii considera vinovati pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Lia Olguta Vasilescu.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca angajatorii care nu platesc contributiile angajatilor dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta privind transferul acestor contributii in sarcina salariatilor se vor face vinovati de infractiune. Liderul social-democrat a sustinut ca acest…

- Aproximativ 10.000 de angajati, in principal din industria auto, din care circa 5.000 ai Dacia, vor protesta in 7 noiembri impotriva trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat, a declarat joi, pentru News.ro, liderul Sindicatului Autoturisme Dacia (SAD), Nicolae Pavelescu. Sindicalistii…

- Liderul social-democrat Liviu Dragnea a afirmat, miercuri, ca nu planificase sa ajunga la sediul PSD Sibiu si a decis, impreuna cu premierul Mihai Tudose, sa faca o vizita neanuntata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta."Nu a fost planul sa mergem la sediu. (...) Noi am fost la spital. (...)…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la ceremonia militara cu prilejul Zilei Armatei Romaniei care are loc in Parcul Carol din Capitala. La aceasta ceremonie au fost prezenți și președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, șeful Senatului, și Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat de ce si-a schimbat opinia despre Sorin Grindeanu, despre care, in luna iunie, spunea ca este ”manevrat de anumite forte”. ”Nu (mai este manevrat - n.r.). Acum a iesit. Poate vreodata va dori sa spuna. Mie nu mi-a spus, nici nu-l fortez. Daca va considera…

