- Liviu Dragnea a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care contesta o rezolutie a Inspectiei Judiciare prin care i s a respins o plangere impotriva procurorilor de la DNA care instrumenteaza dosarul Tel Drum, scrie Agerpres.Procesul a fost deschis luni la Curtea de Apel Bucuresti Sectia…

- Liviu Dragnea, aflat in inchisoare pentru a executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni, a dat in judecata Inspectia Judiciara la Curtea de Apel Bucuresti. Prin plangerea sa, Liviu Dragnea le cere magistratilor Curtii de Apel Bucuresti anularea unei rezolutii a Inspectiei Judiciare. Fostul președinte al PSD…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, incarcerat la Penitenciarul Rahova, unde executa trei ani si jumatate de inchisoare in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman, a dat in judecata Inspectia Judiciara. Dragnea contesta o rezolutie a Inspectiei Judiciare care i-a clasat o plangere…

- Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajarilor fictive la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, a acționat în judecata Inspecția Judiciara

- Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, l-a vizitat pe liderul PSD la Penitenciarul Rahova și susține ca starea lui de spirit este „oricarui om care este intr-o situatie de genul acesta”. Mai mult, aparatoarea susține ca Liviu Dragnea nu se aștepta la o condamnare deoarece se considera nevinovat.…

- Problemele penale ale lui Liviu Dragnea sunt departe de a se fi terminat. Fostul lider PSD va trebui sa mai dea socoteala in alte doua dosare aflate pe rol la DNA. In noiembrie 2017, procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare in dosarul Tel Drum, pentru fraude cu fonduri europene. Daca va fi gasit…

- În timp ce Liviu Dragnea se afla în drum spre penitenciar, Viorica Dancila și președinții de filiale s-au întâlnit la sediul PSD pentru a prelua puterea în partid, dupa ce, duminica seara, se ceruse deja demisia președintelui.Citește integral pe Digi24.ro

- Liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat luni de ICCJ la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare este așteptat sa se predea la poliție.Citește și: ALERTA - Liviu Dragnea a fost CONDAMNAT la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu EXECUTARE Surse judiciare ne-au explicat ca judecatorii ICCJ…