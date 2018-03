Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus, sambata, realizarea unor proiecte majore de infrastructura prin care Bucurestiul sa fie legat, prin autostrazi si cale ferata de mare viteza, de Sofia, Budapesta, Belgrad si Chisinau, informeaza Agerpres.ro. In afara de obiectivele stabilite deja, pe care le…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca va fi lansat un program de incurajare a natalitatii, care sa dea curaj viitorilor parinti, considerand ca Romania are foarte mare nevoie de copii. Dragnea a adaugat ca este obligatia statului sa ofere „conditii generoase de stimulare a...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, face senzație la Congresul PSD și a spus ca ușor, ușor va fi nevoie de o Organizație noua la nivelul PSD, organizația de barbați a partidului.”M-au intrebat mulți ce nevoie aveam noi de acest Congres și mulți au spus ca e doar o reglare de conturi. Din cate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reacție zeflemitoare când a fost întrebat de acuzațiile de spalare de bani în Brazilia.”M-au prins când vindeam portocale pe plaja. Îmi asum asta”, a raspuns Dragnea, ironic, acuzațiilor de spalare de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedintele executiv al partidului si a acuzat-o pe Ecaterina Andronescu ca nu s-a implicat în activitatea partidului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila l-a sunat astazi si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata, iar el o va vota cu toata convingerea, transmite News.ro . Dragnea a relatat ca Dancila…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Liviu Dragnea a anunțat schimbari majore in PSD. Președintele PSD ca in cadrul Congresului Extraordinar al PSD vor fi aleși 16 vicepreședinți, 8 femei și 8 barbați. Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a comentat acest subiect.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca a citit raportul in baza caruia Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruta Kovesi si ca il sustine fara ezitare pe ministrul Justitiei, in ciuda criticilor si a zvonurilor ca acesta va fi...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a admis, luni, ca nemulțumirile Gabrielei Firea sunt indreptațite și ca acesteia i s-au pus bețe in roate, el precizand ca s-a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei. Despre razboiul din interiorul PSD, Dragnea afirma ca ”probabil ca nu…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu a postat un video pe pagina sa de Facebook in care marturiseste ca ar fi dispus sa intre in politica daca, printr-un scenariu „apocaliptic“ liderul PSD Liviu Dragnea, ar obtine dreptul legal de a candida la presedintia Romaniei.

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este o informatie complet falsa aceea ca vrea sa scoata PSD din Partidul Socialistilor Europeni, asa cum a scris un site de stiri. "Este o informatie complet falsa si eu personal nu mai vreau sa stam inofensivi la tot…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- "La Congres, chiar daca vor fi alegeri, nu stiu, la vicepresedinti - in Comitetul Executiv viitor se vor lua deciziile - nu voi candida la nicio functie", a spus Paul Stanescu. Intrebat daca ar putea avea loc schimbari la nivel de vicepresedinti si daca presedintele executiv al PSD, Niculae…

- Președintele BERD, Suma Chakrabarti, in timpul vizitei sale la Chișinau, a salutat progresele recente inregistrate in sectorul bancar din Republica Moldova. El a cerut autoritaților sa profite de aceasta situație favorabila și sa ia masuri decisive pentru a-i inlocui pe acționarii netransparenți ai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, intenția organizarii unui congres extraordinar al partidului. "Voi propune colegilor din CEx convocarea unui congres extraordinar. O sa incerc sa va spun și principalele...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit recent una dintre cele mai bune vesti din ultimii ani. Condamnare din Dosarul Referendumul poate deveni doar o amintire urata, iar calea spre mandatul de premier - dorinta cenzurata de liderul social-democratilor, dar intuita de analistii politici - poate fi…

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat era considerat de social-democrati, in septembrie 2016, o masura care „afecteaza siguranta nationala”. Presedintele PSD Liviu Dragnea o numea „o bazaconie”, Codrin Stefanescu vorbea de „anihilare” si „tradare de tara”, iar Liviu Pop spunea ca „afecteaza…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat marti ca pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre salariatii din mediul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca proiectul noii legi a pensiilor va fi pus in dezbatere publica in maxim doua luni ... The post Liviu Dragnea: In maximum doua luni, va fi prezentata noua legea a pensiilor appeared first on Renasterea banateana .

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea este intr-un razboi total cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Intr-o prima etapa a acestui razboi, Viorica Dancila și o parte a miniștrilor au decis sa renunțe la protecția SPP. Fostul director al SIE, Claudiu Saftoiu, susține ca aceasta decizie contravine legii, pentru…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Presiunile mari, inclusiv deschiderea de dosare pe numele meu, dar si a colegilor, si solicitari la Interpol, au început în momentul în care autoritatile de la Chisinau au demarat cercetari în cazul Landromat. Afirmatia a fost facuta într-un interviu de liderul Partidului…

- Ce motive invoca Guvernul pentru amanarea depunerii Formularului 600 Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputații socialiști de la Chișinau sunt de vina ca nu au renunțat inca la cetațenia romana, ci Bucureștiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renunțare la cetațenie.

- Fostul deputat Ionel Arsene a fost ridicat de procurorii DNA sub acuzatia de trafic de influenta. Arsene este acum presedintele Consiliului Judetean Neamt. El este cunoscut si ca un apropiat al sefului PSD, Liviu Dragnea.

- Liviu Dragnea declara in vara, dupa nominalizarea lui Mihai Tudose, ca nu va mai trece pe la Cotroceni cu un premier de manuta in mandatul lui Klaus Iohannis. Mai nuantat, presedintele sugera in toamna ca nu va mai accepta o alta propunere a PSD pentru Palatul Victoria. Si iata-i din nou fata in fata.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Liviu Dragnea nu va propune numele viitorului premier la ședinta de marți a Comitetului Executiv. Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mâna buna la precedentele nominalizari, astfel încât se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, este de parere ca PSD ''este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru România'', adaugând ca partidul condus de Liviu Dragnea da ''o noua proba'' ca este incapabil…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca isi doreste ca, in sedinta Comitetului Executiv National de la sfarsitul lunii, documentul pe care l-a prezentat colegilor sai sa fie adoptat ca un program politic al partidului pentru perioada urmatoare, adaugand ca Liviu Dragnea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea reacționeaza dupa demisia Ministrului Apelor și Padurilor. Liderul social-democraților ii mulțumește Doinei Pana pentru activitatea sa și anunța propunerea unui nou ministru in cadrul Cex PSD de zilele...

