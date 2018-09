Stiri pe aceeasi tema

- DNA a cerut redeschiderea unui nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea. Alaturi de seful PSD, in dosar mai apar alte sase nume. Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca se va pronunta pe 1 octombrie.

- Informație de ultima ora. Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut public termenul la care se va pronunța privind cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea. Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit, joi,…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca a primit scrisoarea presedintelui Coalitiei Romanilor din SUA, Cris Terhes, prin care i se cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru un eventual conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce Colegiul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, joi, prin tragere la sorți, care sunt judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru referendumuldin 6 și octombrie, pentru revizuirea Constituției in sensul redefinirii familiei.Citeste si PSD Calarași, poziție INCERTA referitoare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, mentioneza AGERPRES.Apelul va fi judecat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea ajunge din nou in instanța, in momentul in care va avea loc primul termen al apelului sau in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, mai exact, in data de 8 octombrie. Liderul PSD, Liviu Dragnea a contestat condamnarea la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica nu a facut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat, marti, la sediul DIICOT pentru a da o declaratie in legatura cu plangerea pe care depus-o impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea. El a precizat ca a fost invitat de catre procurorul de caz si a mentionat ca plangerea sa…