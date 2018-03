Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca partidul sau nu va intra in "razboiul de gherila" provocat de liberali. El a declarat, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, ca social-democratii nu tolereaza discursul liderului Partidului National Liberal (PNL), Ludovic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii vor depune motiune de cenzura si in aceasta sesiune parlamntara, afirmand ca asteapta ca Guvernul sa fie „in cea mai proasta situatie”.

- "Sper, mai ales dupa ziua de sambata, ca nu ia nimeni in serios sondajul cu PNL 29% și PSD 28%. Și eu cred ca proasta guvernare și scandalurile interne din PSD au scazut aderența publicului lor la partid. Asta nu inseamna insa ca publicul lor nemulțumit se muta la noi. In nici un caz. Avem doua bazine…

- In PNL nu este liniste nici dupa Conventia Nationala de duminica, in care s-a stabilit sustinerea lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. Marian Petrache, liderul PNL Ilfov, fost secretar general al partidului, a plecat de la Conventie…

- Noua conducere a PSD, validata la Congresul din 10 martie de la Sala Palatului s-a reunit luni in primul Biroul Permanent National, la sediu central al PSD. Președintele PSD le-a transmis primele directive colegilor din partid: Sa comunice mai aplicat și sa spuna lucruri dar și sa nu mai existe ”situatii…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu ”blaturile” cu PSD. Orban le-a mai spus ca incepand de duminica partidul este in ofensiva si ca ”oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie…

- Tariceanu, atac la adresa lui Iohannis. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a lansat intr-un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, de la tribuna Congresului Extraordinar al PSD . ”Ziua in care președinte va ieși in conferința de presa sa anunțe ca nu o revoca, iși va semna sentința.…

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- "Toate aceste decizii le-am luat considerandu-ma nevinovat si pentru ca asa mi s-a parut normal, firesc, corect pentru orice democratie, orice tara si societate in care exista domnia legii. Am facut lucrul acesta pentru ca eu consider ca nimeni nu este mai presus de lege, asa cum spune Constitutia,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, legat de decizia ICCJ privind achitarea liderului liberal Ludovic Orban, ca "niciodata nu a dorit sa intre cineva in puscarie". "Niciodata nu am dorit sa intre cineva la puscarie ca nu sunt judecator", a spus Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu decizia…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru afirmatiile privind inflatia si arata ca raspunderea integrala pentru cresterea acesteia apartine guvernelor sustinute de PSD. "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia…

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- "Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba o poziție la Bruxelles, in ceea ce privește țara noastra, ceea ce am vazut ca a facut. Am convenit atunci sa avem o intalnire in trei. S-au discutat aseara cateva teme…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ce DNA a facut publica o discutie intre un om din anturajul lui Vlad Cosma si un politist judiciar, potrivit careia Dragnea ar vrea schimbarea sefei DNA, ca fiecare pleaca atunci cand ii vine sorocul, dar semnalele sunt de

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept o "petarda" acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, la un post de televiziune, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus niciodata problema…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca liderul PNL, Ludovic Orban, „are o problema de aritmetica” si i-a spus, luni dimineasa, cand au baut o cafea: „Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine”. Kelemen mai spune ca, avand in vedere…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Președintele PSD, Ludovic Orban, a prezentat un document in care este analizat gradul de realizare al programului de guvernare al PSD-ALDE in primul an la putere. Liberalii arata ca din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost indeplinite complet intr-un an de guvernare decat 33, potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 1 martie. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu ministrul…

- Apele au inceput sa se agite din nou in jurul declaratiei 600, document ce ar trebui completat si depus de o parte din persoanele care obtin venituri din activitati independente. Dupa ce au aparut numeroase voci care au contestat utilitatea formularului si au acuzat ca nu face decat sa mareasca birocratia,…

- Casa Regala a Romaniei se afla in discuții cu guvernul in ceea ce privește Palatul Elisabeta. Șeful Casei Regale, Andrew Popper, intr-un interviu la Antena3 , a precizat ca este increzator in șansele rezolvarii problemei și adoptarii unui statut al Casei Regale. Șeful Casei Regale a Romaniei, Andrew…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- "PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formula de guvernare care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvernare care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o si presedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece consideram ca optiunea populatiei…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa discuția cu șeful PSD, Liviu Dragnea, ca nu a fost informat de dorința premierului Tudose de a face restructurare. „Lucrurile importante le am in vedere și impreuna cu colegii mei asiguram funcționarea aparatului Senatului. Am vazut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…