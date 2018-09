Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, o cerere a DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe președintele PSD, Liviu Dragnea. Alex Costache ne ofera mai multe amanunte despre acest dosar.

- Senatorul PSD de Caraș-Severin, Ionuț Chisalița, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca toți parlamentarii din județ au fost de acord ca liderul filialei, Ion Mocioalca, sa semneze scrisoarea prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea.“Maine (n.r. joi) noi vom avea un comitet…

- Deputatul PSD, presedintele filialei Caras-Severin, Ion Mocioalca a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta ieri ca nu ar avea nimic impotriva organizarii unui CEx, in contextul in care presa nationala vorbeste despre o scrisoare pe care mai multi lideri PSD din tara i-ar fi pregatit-o lui Liviu…

- Senatorul PSD de București, Ecaterina Andronescu, susține ca in tentativa lui Liviu Dragnea de a o da jos pe Gabriela Firea de la conducerea PSD București nu știe daca vor mai continua telefoanele date de liderul PSD.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei Firea:…

- Lidrul PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea sesiunii extraordinare, va fi depusa de catre deputatii liberali, precizand ca solicitarea va fi depusa dupa ce se vor strange semnaturile necesare.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ramane un demers valabil, punctand ca acesta a incalcat legea prin neconvocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara. "Este valabil si o sa va anuntam…

- Liviu Dragnea ia in calcul un protest impotriva lui Klaus Iohannis. Liderul PSD spune ca exista „o fierbere in partid” și ca mai mulți colegi ai sai cer organizarea unui protest impotriva președintelui. Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca exista in partid un curent de opinie privind organizarea…

- Astazi, 2 iulie 2018, in jurul orei 01.30, politistii Municipiului Sebes, in timp ce actionau pe strada Heiuri din com. Daia Romana, l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din Daia Romana, care nu a oprit la semnalul regulamentar al politistului. Barbatul a fost urmarit de echipajul de politie pana…