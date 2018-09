Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca studiaza impreuna cu avocații sai demersurile pe care trebuie sa le faca, susținand ca, in dosarul DGASPC Teleorman completul de la ICCJ este nelegal.„O sa studiez cu avocații mei ce demersuri putem face. Este nelegal, pentru ca legea care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca amnistia ar insemna "un act de dreptate" fata de cei "condamnati nevinovati" si nu un act de clementa in An centenar. Dragnea a spus la Antena 3 ca "ceva trebuie facut" pentru persoanele condamnate in baza unor "probe false, pe santaj,…

- Fostul avocat al Bombonicai Prodana, Toni Neacșu, anunța ca președintele completului care va judeca recursul din dosarul lui Liviu Dragnea privind angajarile de la DGASPC Teleorman a fost numit, nu ales prin vot."Ieri cand am afirmat la Romania TV ca avocații din dosarul Dragnea (eu cel puțin…

- Joi, a avut loc o ședinta la PSD Constanta, in urma careia social-democratii au decis ca organizatia isi va reafirma sustinerea fata de Liviu Dragnea. „Am votat pentru unitatea partidului", a declarat secretarul general al PSD Constanta, Lucian Lungoci, citat de replica.ro. Stroe a anuntat,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a numit in functii de conducere doar oameni din Teleorman, judetul sau natal, atrage atentia liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, dand o exemplu pe Viorica Dancila, care este atat premier, cat si presedinte executiv al PSD, si care a numit o pe Carmen Dan in functia…

- PSD ignora ultimatumul lui Iohannis. Președintele PSD susține ca va ține cont de semnalele transmise de șeful statului, insa spune ca nu va reveni asupra legii 304 privind organziarea judiciara, promulgata de Klaus Iohannis, saptamana trecuta. De altfel, intrebat despre recomandarile Comisiei de la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marți dupa-amiaza, ca nu exista niciun motiv in privința reluarii dezbaterilor pe legile justiției, in ciuda insistențelor venite dn partea președintelui Klaus Iohannis.

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, spune, intrebata daca crede ca este o coincidenta faptul ca legile justitiei, dar si prevederile privind abuzul in serviciu au fost modificate "pe repede inainte", in conditiile in care Liviu Dragnea este acuzat tocmai de aceasta infractiune, ca ea…