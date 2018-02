Dragnea: Nu am inteles de ce George Maior a fost in tara si nu a vrut sa vina la Comisia SRI

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, audiat in Comisia pentru aparare Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia pentru aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului Serviciului de Paza si Protectie,…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- "Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa discutam despre informatii clasificate, ci despre lucruri pe care putem sa le lamurim. Putem sa facem acest lucru prin videoconferinta. Depinde, sa vedem si…

- „Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam , din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu (foto) in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de astazi, la care a participat si Liviu Dragnea. (Badalau tocmai se mutase in cel mai spațios birou de…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…

- Liderul social-democrat vrea sa povesteasca tot ce știe despre relațiile dintre serviciile secrete, politica și justiție, dar comisia parlamentara de control a activitații SRI nu se grabește sa-l audieze. Liviu Dragnea a spus, miercuri, vizibil deranjat, ca s-a plictisit sa se autoinvite.

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Dupa discutiile avute marti dimineata cu Liviu Dragnea, ministrul Finantelor a dat de inteles ca nu s-ar teme ca ar putea din schimbat de la sefia MF, in Cabinetul Dancila. Pana sa ajunga sa dea explicatii in fata senatorilor din Comisia economica, alaturi de sefa ANAF, pe tema Declaratiei 600, care…

- Ministrul de Finante Ionut Misa a fost chemat marti la Comisia economica din Senat sa dea explicatii in legatura cu haosul creat de Declaratia 600. Inainte de a participa la dezbaterea din comisie, Misa a fost vazut in biroul lui Liviu Dragnea.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat ca vrea sa mearga la comisia parlamentara de control a activitatii SRI si i-a dat semnale presedintelui comisiei Claudiu Manda in acest sens, mentionand ca s-ar putea sa detina informatii de care nici el sa nu fie constient ca sunt importante. "Si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a dat "semnale" presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Laura Kovesi.

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi, intr-o conferinta informala cu presa, ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului, iar membrii Casei Regale pot sta la Savarsin. Declaratiile vin in contextul in care Executivul va da aviz negativ pe legea privind Statutul Casei Regale. "Romania…

- Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor a dat, miercuri, raport de admitere pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, ca unitate de invatamant preuniversitar, cu predare in limba maghiara.Citește…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Senatorii din Comisia juridica au amanat, pentru saptamana viitoare, dezbaterea propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.…

- ”Am avut o atitudine publica care, in principal, este destinata romanilor, nu neaparat Departamentului de Stat, dar cine are urechi de auzit, sa auda. Cred ca si cei de la Departamentul de Stat probabil ca vor fi un pic mai atenti si vor trebui sa analizeze mai in profunzime si nu superficial, pe…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, le solicita celor doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, sa reintoarca in Comisia parlamentara speciala privind Legile justiției, propunerile de modificare a Legii referitoare la statutul judecatorilor și procurorilor.…

- ''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada foarte scurta pana va demisiona. Zbaterile astea cu cererea la comisie (Comisia parlamentara de control a activitații SRI, n.r.) a demiterii unui general de cariera (generalul Dumitru Dumbrava, n.r.), chestia cu microfonul…

- Deputatul PSD Adrian Solomon a avut o reacție incredibila, marti, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea privind legitimitatea declaratiei comune a presedintilor celor doua Camere, adresata Departamentului de stat al SUA. El a afirmat ca Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au aparat institutia…

- "Și eu trebuie sa spun ca am fost revoltat de comunicatul de presa scris de un funcționar din Departamentul de stat al partenerului nostru strategic. Și eu sunt bucuros ca cei doi președinți ai Camerelor Parlamentului au aparat instituția fundamentala in țara aceasta in fața chiar și a partenerului…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat ca pana acum nu s-a discutat in comisie despre o invitare la audieri a lui Liviu Dragnea, in contextul in care s-a spus despre acesta ca a avut intalniri private cu Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi.…

- Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (USR), membru in Comisia SRI, a acuzat, marti, politizarea comisiei, aratand ca decizia de solicitare a demisiei generalului Dumbrava a fost una politica si ca PSD sacrifica orice, chiar si militari de cariera, pentru a-l salva pe Dragnea. „Am ajuns intr-un…

- A fost deschis Targul de Craciun din Piața Unirii GALERIE FOTO Targul de Craciun din Piața Unirii a fost deschis aseara de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. La eveniment au participat mii de clujeni. Emil Boc a postat pe pagina sa de facebook imagini de la deschiderea Târgului…

- Tudor Chirila a reacționat dur pe pagina sa de Facebook, dupa ce Comisia speciala pentru legile justiției a inceput dezbaterile pe articole și amendamente, discutandu-se intai proiectul de modificare a Legii 303 privind statutul judecatorilor și procurorilor.Citește și: Ponta RUPE TACEREA…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala, scrie…

- Iulian Dumitrescu sustine ca la Comisia de aparare nu a ajuns vreo invitatie de la SPP pentru vizitarea unui poligon saptamana trecuta, vizita care sa duca la amanarea dezbaterilor din comisiei pe marginea proiectului de lege privind achizitia rachetelor Patriot. ”Pe adresa Comisiei de Aparare…

- "Foarte bine ca l-a intrebat (n.r. : secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson pe ministrul de Externe Teodor Melescanu) si poate acum se lamureste si domnul Tillerson si poate si ambasada SUA cu aceasta mare furtuna intr-un pahar cu apa. Noua ne-a spus joi la Caras, domnul Badalau, presedinte executiv…

- Comisia pentru Aparare din Senat se reuneste luni pentru a discuta achizitia rachetelor Patriot, anuntul fiind facut dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca proiectul de lege va intra pe ordinea de zi a sedintei de plen, opozitia criticând absenta PSD-ALDE de

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, la Baile Herculane, ca senatorii din Comisia de Aparare s-au aflat ”la o activitate la invitatia unui sef de institutie importanta”, cand ar fi trebuit sa se ia in discutie achizitionarea primului sistem de rachete Patriot, dar ca nu vor fi probleme.…

- Initiativa legislativa care prevede modificarea articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova si introducerea sintagmei "limba romana' in locul celei "moldovenesti' a fost avizata pozitiv miercuri de Comisia parlamentara pentru cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media, informeaza…

- Florin Iordache, președintele comisiei, a precizat, in ședința precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte. Proiectele au fost depuse in Parlament ca propuneri legislative semnate de PSD și ALDE, dupa ce ministrul Tudorel Toader a prezentat comisiei un…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, informeaza Agerpres. Comisia parlamentara de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Vasii dupa ce aceasta a spus…