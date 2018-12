Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu v-ați saturat?”, le-a spus jurnaliștilor liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa ce aceștia au insistat cu intrebari privind emiterea unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere. ”Nu am pe masa nicio ordonanța pe amnistie și grațiere”, a susținut Dragnea.

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, ii da o replica rapida lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a facut apel la "politicenii din PSD care sunt lucizi" sa blocheze adoptarea unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere."Legile pe care le facem nu sunt pentru Liviu Dragnea.…

- Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, o soluție pentru amnistie și grațiere pana la finalul acestui an, in caz contrar mandatul sau va fi pus in discuția CEX al PSD, au declarat surse social-democrate.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, o noua reacție privind emiterea unei OUG pe amnistie și grațiere. Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost demis, liderul PSD Liviu Dragnea a dat asigurari ca emiterea unei OUG pe amnistie și grațiere nu este o prioritate pentru PSD. "OUG privind…

- Tudorel Toader și Calin Popescu Tariceanu au avut o intalnire la biroul lui Liviu Dragnea. Cei trei au discutat despre o ordonanța de urgența pentru legile justiției, dar și inlaturarea efectelor protocoalelor și o OUG pe amnistie.Tudorel Toader a spulberat zvonul ca va da o OUG pentru amnistie…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au sedinta de urgenta, la Parlament, pentru amnistie si gratiere, anunta surse pentru Realitatea Tv! Totodata, ar urma ca dupa sedinta de Guvern sa participe la discutii si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD a fost foarte tensionata. Cel mai dur atac la Liviu Dragnea a venit din partea fostului sau prieten și amic, vicepremierul Paul Stanescu, vicepreședinte PSD și semnatar al scrisorii alaturi de Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu.

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD (CExN) a fost muuult mai tensionata decat și-ar fi putut imagina cineva. ”A fost cu pumnalele pe masa. Așa ceva nu am mai vazut!”, ne-au relatat surse participante la ședința. Cel mai dur atac la Liviu Dragnea a venit din partea fostului sau prieten și…