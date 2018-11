Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, intrebat despre dezvaluirile Rise Project, ca nicio companie nu i-a platit ceva din ceea ce s-a realizat pe vreo proprietate a sa.



"Pozele, unii le tin pe tableta, altii le tin sub perna, habar n-am, nu ma intereseaza de unde sunt facute, cum sunt capturate si cum au ajuns acolo. In ceea ce priveste celelalte informatii, (...) Tel Drum-ul sau niciodata o companie nu mi-a platit nimic din ceea ce s-a realizat in vreo proprietate de-a mea. Niciodata. (...) Nu am niciun majordom. (...) Am inteles ca acolo este vorba de speta unui credit…