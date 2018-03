Stiri pe aceeasi tema

- Un bazin olimpic de inot si polo, construit prin Compania Nationala de Investitii, a fost inaugurat joi, in municipiul Focsani, in prezenta liderului PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a declarat ca Guvernul va sprijini construirea cat mai multor bazine de inot si stadioane…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a povestit luni ca a participat la o intalnire cu fostul presedinte al UNPR Gabriel Oprea, care i-a recomandat sa il sustina pe Liviu Dragnea pentru functia de presedinte interimar al social-democratilor, dupa ce Victor Ponta isi daduse demisia din aceasta functie.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Oprisan spune ca "statul paralel" l-a sustinut mai intai pe Valeriu Zgonea pentru aceasta functie, dupa care "s-a sucit", pentru ca Liviu Dragnea era sprijinit de marea masa a partidului, in special de liderii de filiale teritoriale, pentru experienta pe care o avea in domeniul administrativ. "Eu…

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a reacționat dur dupa ce Victor Ponta a afirmat despre acesta ca este o „rama politica”. Liderul PSD Vrancea a rabufnit și afirma ca tocmai fostul premier este liderul statului paralel, alaturi de Basescu și Maior.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire la o lista-document MCV. „In legatura cu temele care au aparut in spațiul public, și anume acea lista- document MCV de persoane care erau in diverse…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a promis ca vor mai exista povesti care sa arate implicarea serviciilor la cel mai inalt nivel, in legatura directa cu fostul premier Victor Ponta. Dupa ce, marti seara, presedintele Camerei Deputatilor a rememorat un episod care viza numirea Laurei Codruta Kovesi in functia…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- „Mi-am despus candidatura nu pentru ca alerg dupa funcții, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie menținuta competiția in partid. Orice om are dreptul sa-și poata depune candidatura, deci nu vad nimic rau in chestiunea asta”, a declarat Ecaterina Andronescu. Ea considera ca la Congresul de…

- Grupul consilierilor PNL din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vrancea solicita eliberarea lui Marian Oprisan din functia de presedinte al institutiei si au initiat in acest sens un proiect de hotarare, care a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, relateaza Agerpres.

- Grupul consilierilor PNL din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vrancea solicita eliberarea lui Marian Oprisan din functia de presedinte al institutiei si au initiat in acest sens un proiect de hotarare, care a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, relateaza Agerpres. Oprisan spune, in…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile Justitiei. Liberalii cer, de asemenea, suspendarea lucrarilor Comisiei Iordache, care urmeaza…

- Fostul prim-ministru Victor Ponta iși continua razboiul cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Deputatul independent l-a acuzat in trecut pe președintele Camerei Deputaților ca era prezent constant la petrecerile organizate la vilele operative ale SRI, dupa ce Dragnea declarase ca nu mergea atat de des acolo…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat de mai multe ori, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca va lua o decizie in ceea ce priveste o eventuala candidatura la Congresul din 10 martie dupa sedinta Comitetului Executiv National. ''Dupa sedinta...

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca va lua o decizie in ceea ce priveste o eventuala candidatura la Congresul din 10 martie dupa sedinta Comitetului Executiv National. ''Dupa sedinta CExN voi decide daca voi candida'', a spus Oprisan, la Palatul Parlamentului. Raspunzand…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, considera ca nu se pune problema plecarii lui Tudorel Toader din Guvern, in urma esecului de ieri de la CSM.''Dar de ce nu ar putea continua Tudorel Toader ca ministru al Justitiei? Cine e sistemul, procurorii din CSM? Eu inteleg ca nu procurorii fac Guvernul. Daca…

- Se simte președintele PSD, Liviu Dragnea, amenințat la conducerea partidului? Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea și un contestatar foarte aprig al liderului Camerei Deputaților, a anunțat ca va candida pentru o funcție importanta din partid. Tensiunile cresc vertiginos, dupa ce…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, la Parlament, ca liberalii vor vota impotriva infiintarii Comisiei de ancheta privind activitatea SPP, pentru ca aceasta nu are niciun temei constitutional si legal. „Biroul Executiv a luat decizia ca PNL sa se opuna Comisiei de ancheta privind activitatea…

- Consilierii judeteni Vrancea de la PNL au propus joi, la sedinta de consiliu judetean, un proiect de hotarare pentru revocarea lui Marian Oprisan, presedinte CJ, iar Oprisan i-a acuzat pe acestia ca au incercat sa comploteze cu liderul PSD Liviu Dragnea "asupra membrilor din delegatia care apartine…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Parlamentarii vor lua cu 2.000 de lei mai mult pentru sumele forfetare, in 2018, dupa majorarea indemnizațiilor, prin modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a spus ca din acești bani…

- Disputa din Parlament dintre PNL și PSD da naștere unor izbucniri nervoase. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o astfel de izbucnire, dupa un discurs al Ralucai Turcan.In plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților se discuta despre formarea unei Comisii de ancheta…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat din nou, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, spunand ca avea o practica foarte nociva – isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje, transmite News.ro…

- Proiectul ce vizeaza noua lege a pensiilor va fi pus in dezbatere publica in maximum doua luni. Asta a declarat, duminica seara, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat susține ca este vorba despre efort financiar „destul de mare, dar necesar”. Liviu Dragnea a vorbit…

- Parlamentarii se intorc din vacanța. Grupurile parlamentare ale majoritații PSD-ALDE s-au reunit, miercuri, la Parlament pentru a stabili prioritațile pentru noua sesiune legislativa. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca vrea va aleșii sa fie mai vizibili in presa locala, iar ALDE pregatește legea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Persoanele cercetate penal pot intra in Guvern, a anuntat Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, potrivit stiripesurse.ro. Declaratia are la baza faptul ca DNA a solicitat la ICCJ redeschiderea unui dosar vechi de opt ani pentru Paul Stanescu, iar o decizie in acest sens va fi anunțata…

- Comitetul Executiv al PSD a votat retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anunțând în consecința ca își va depune mandatul, au declarat surse politice. UPDATE 21:38 Daea: S-a votat, da. Este hotarârea structurii de partid Ministrul…

- Marian Oprisan, liderul PSD Vrancea, a declarat, luni seara, la iesirea din sediul partidului, ca el a fost in minoritate si ca, pe fond, Guvernul a facut treaba. Oprișan a fost unul dintre cei 4 membri ai Comitetului Executiv Național al PSD care au votat pentru ca Mihai Tudose sa ramana premier. ”Marile…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- „Intalnirea a fost un eșec”, au afirmat sursele citate care au precizat ca intalnirea dintre cei doi a avut loc in cursul serii de miercuri. Marian Oprișan nu a putut fi contactat pana la transmiterea acestei știri. Joi, liderul PSD a plecat intr-un un turneu prin judetele din Moldova unde se intalnește…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Marian Oprișan, președintele CJ Vrancea, susține ca se impune restructurarea „totala” a administrației centrale și, implicit, a Guvernului pentru a putea fi indeplinite angajamentele din programul de guvernare. Prin poziția asumata, Oprișan se situeaza de partea premierului Mihai Tudose și impotriva…

- Tudose anunța ca vrea restructurarea Guvernului. Anunțul a fost facut, luni, de șeful Executivului, la intrarea in sediul PSD unde are loc ședința Comitetului Executiv Național. Acesta a avut o discuție cu mai mulți lideri ai partidului, la sediul Guvernului, in cursul dimineții. Și liderul PSD Vrancea,…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…