Dragnea: Moldova a fost minţită şi exploatată electoral până acum, nu ajutată Moldova nu a fost, pana acum, ajutata, ci doar "mintita si exploatata electoral", a spus Liviu Dragnea la mitingul electoral de joi, din comuna suceveana Dumbraveni. ''Ajutam in continuare judetele din Moldova, pentru ca, prea mult timp, aceasta zona nu a fost ajutata. Prea mult timp aceasta zona a fost mintita si exploatata electoral'', a spus liderul PSD. Dragnea le-a spus oamenilor ca partidele care au fost la putere pana acum nu s-au interesat de problemele lor si de satul romanesc, dar PSD investeste si va investi in aceste zone, pentru a le aduce la standarde europene. ''Acum,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

