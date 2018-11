Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul României ia în calcul reducerea numarului bugetarilor, iar o buna parte din angajați ar putea ajunge în șomaj.Astfel, premierul Viorica Dancila a recunoscut ca a cerut o analiza cu privire la schema de personal din ministere. Totul în condițiile în…

- Surse politice au precizat joi ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va avea mai intai o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar dupa-amiaza va participa la sedinta coalitiei. Discutiile se vor axa pe rectificarea bugetara, situatia Fondului Suveran de Investitii,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a explicat, sambata, de ce Fiscul nu il va verifica pe Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, in privinta sumelor platite lautarilor, fotografului sau restaurantului la nunta sa.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si primarul Capitalei, Gabriela Firea, trebuie sa discute intre ei in interiorul partidului, astfel incat sa ajunga la un consens. "Sunt doi lideri importanti la nivel national in partidul nostru si cred…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca divergentele dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea ar fi trebuite transat in interiorul partidului si ca cei doi au obligatia sa rezolve acest conflict in partid, el afirmand ca, in opinia sa, "tara pierde” din cauza acestui conflict.

- Rectificarea bugetara va fi discutata si adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, potrivit ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Mâine este programată o şedinţă de Guvern, cred că la ora 13:00, dacă nu înşel, în cadrul căreia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii - CSAT.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca prim-ministrul Viorica Dancila i-a povestit ca presedintele Klaus Iohannis a vorbit pe un ton ridicat cu ea pe tema rectificarii negative operate in dreptul Administratiei Prezidentiale si a adaugat ca in aceasta privinta…