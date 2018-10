Dragnea: Minciunile pleacă din România. TRĂDĂTORI! „Am vazut astazi o doamna care spunea ca pentru referendum se folosesc fonduri europene. Va dați seama ce manipulare este transmisa la Bruxelles? Cate minciuni se spun acolo și ele pleaca numai din Romania din partea unor tradatori, o spun cu toata taria. Murdaresc imaginea acestei țari, sunt interesați doar de destabilizarea Romaniei”, a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV. De asemenea, a felicitat-o pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, pentru discursul de miercuri, „pentru demnitatea cu care și-a aparat țara”. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

