Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, ca la nivel guvernamental s-a gresit in privinta achizitionarii de corvete, pentru ca trebuia sa se faca un contract de tip acord 'guvern la guvern' si sa se ia decizia strategica cu ce tara se merge in acest contract. "Sa plecam de la 'Le…

- "Tot in Franta a aparut in nu mai stiu ce ziar de mai mic tiraj, dar trebuia sa apara, ca Guvernul Francez este foarte suparat pe mine ca eu blochez Ministerul Apararii sa nu care cumva sa cumpere corvetele de la francezi pentru ca vreau sa le dau la olandezi. Pe ce se bazeaza asta? Pe nimic. Ce…

- Realizatorul TV a spus ca Guvernul ar fi trebuit sa dea, inca din ședința de joi, OUG pe taxa pe lacomie. ”Ce nu mi-a placut joi este ca nu au dat ordonanța anunțata miercuri de Eugen Teodorovici. Nu mi-a placut ca nu au dat-o azi. Trebuia data joi, este ok și vineri, dar trebuia joi. Ei…

- "Trebuia data (amnistia si gratierea - n.r.) anul acesta, pentru ca este anul Centenarului si am vorbit cu deputati straini, ieri am vorbit cu deputati italieni care au spus ca in Italia s-a dat din cinci in cinci ani prin OUG, nu prin Parlament. In mod normal, daca in toate tarile un act de clementa…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Parlament, la reuniune Consiliului Național PSD, ca unii social-democrați pleaca la „un partid securist, facut de securiști, pentru securiști”.„Partidul nostru a fost supus celui mai amplu si bine pregatit program „anti”. S-a incercat dezbinarea…

- In caz contrar, informeaza Romania TV, Liviu Dragnea il va contacta telefonic pe președintele Klaus Iohannis. Intrebat daca va raspunde președintele la telefon, Bogdan Chirieac a precizat „Cu domnul Iohannis, nu poți sa știi daca va raspunde sau nu la telefon”. „Dar eu nu cred ca trebuie așteptat…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut miercuri o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca in functia de ministru al Transporturilor. Olguta Vasilescu a trimis si o sageata catre liderul PSD Liviu Dragnea.

- Ședința a coaliției de guvernare pe tema finanțelor țarii! Președintele PSD Liviu Dragnea, președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici vor discuta datele ultimei rectificare bugetare din 2018, dar și proiectul de buget pe anul 2019.