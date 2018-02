Dragnea: Mi s-a transmis invitatia premierului ungar Viktor Orban sa ne vedem ca presedinti de partide

Stiri pe aceeasi tema

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Ministrul de externe de la Budapesta Peter Szijjarto a declarat, dupa vizita facuta luni la Bucuresti, ca are incredere ca Romania isi va onora promisiunea facuta de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, de a rezolva situatia liceului teologic din Targu Mures.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti,

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe a declarat ca migratia ar trebui recunoscuta ca un risc la adresa securitatii. In același timp, acesta a spus ca in locul impulsionarii ei, ar trebui sa se discute despre stoparea acesteia si gestionarea cauzelor, scrie Rador.

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte al PSD a criticat numirile din Cabinetul Dancila. Ponta amintește de faptul ca unii dintre noii miniștri au fost dați afara de la guvernare chiar de catre Liviu Dragnea. Fostul lider social-democrat este convins ca urmeaza o perioada de “harababura” din…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a declarat marti, dupa intalnirea avuta la Viena cu premierul ungar Viktor Orban, ca doreste 'sa construiasca punti' pentru a diminua tensiunile dintre Est si Vest in cadrul UE, relateaza AFP. 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul…

- Liviu Dragnea a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Tudose și PSD. „Institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu SRI, SIE si putin SPP. Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP a fost implicat mai mult decât e…

- Dan Barna, președintele USR, a spus despre guvernul Dancila ca este unul menit doar sa satisfaca susținatorii din partid ai liderului Liviu Dragnea. Așa se explica, spune președintele USR, numirile facute de PSD dar și faptul ca persoane nepregatite și controversate ajung sa conduca ministere. Dan Barna,…

- Guterres a sugerat ca potentialul imigratiei ar putea fi valorificat pentru a stimula economia, pentru a reduce diferentele economice si pentru a crea o legatura intre societati.In replica, Szijjarto a subliniat ca imigratia ar trebui oprita, nu sustinuta. "Este uimitor faptul ca liderul…

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Si primarii sunt bulversati dupa ce PSD a dat jos, din nou, propriul premier. Fostul social-democrat Ion Ciocea, edilul din Bustuchin, sustine ca Liviu Dragnea a dat dovada de inconstienta. Altii pun totul pe seama unor „patimi" int...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- ALDE va fi reprezentata la consultarile de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier de secretarul general al formatiunii, Daniel Chitoiu, si de vicepresedintele Gratiela Gavrilescu, a anuntat, marti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, care este vicelider al ALDE. Melescanu…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- Premierul Mihai Tudose se bucura, potrivit unor surse social-democrate, de sustinerea parlamentarilor din cel putin zece filiale, printre care Vrancea, Constanta, Buzau si Dambovita, astfel ca o eventuala motiune de cenzura introdusa la cererea lui Liviu Dragnea nu ar avea sanse

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaaceptabila. „Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam de la Mihai Tudose, pentru ca nu are…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

- Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul Romaniei la Budapesta, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate inacceptabile, potrivit postului Digi24. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri la Realitatea TV despre rezolutia privind…

- Ponta: Carmen Dan sa plece. AZI! Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus duminica, la Antena 3, ca premierului Mihai Tudose i s-a dat o libertate mare pentru punerea in aplicare a programului de guvernare.”I s-a dat o foarte mare libertate premierului in ce privește aplicarea programului de guvernare și a politicilor…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in luna ianuarie se va face o analiza in coalitie in legatura cu o posibila restructurare a Guvernului. "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa. 'Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile.…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate in unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU impotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. "Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite s-a pronuntat cu 15 voturi la zero in…

- „Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt și chestiuni practice, toate instituțiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim și ambasadorii și personalul ambasadei face (fac - n.r.) naveta din Tel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marti cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, despre aspecte culturale si de invatamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anuntat marti seful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca depinde de modul in care se va rezolva capitolul cu raspunderea magistratilor in plen pentru a spune daca este multumit sau nu de modificarile la statutul judecatorilor si procurorilor. Intrebat, la Palatul Parlamentului,…

- Imagini inedite cu Mihai Tudose care scoate limba la Codrin Ștefanescu. Premierul a fost surprins luni seara la un club din București, unde, alaturi de alți social democrați, i-a sarbatorit pe Niculae Badalau și Liviu Dragnea, pe care-l mai cheama și Nicolae. Liviu Dragnea a venit la restaurant insoțit…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre sedinta fulger care a avut loc in partid. Intrebat de jurnalisti la iesirea de la intalnire despre absenta premierului Mihai Tudose de la eveniment, Stefanescu a marturisit ca reprezentantii partidului se vor intalni cu el maine."Si…

- Celik a mentionat ca unii dintre liderii europeni au refuzat sa viziteze Turcia pentru a-si arata solidaritatea fata de regimul care s-a confruntat cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016 "Este o slabiciune din partea UE ca nu declara FETO drept organizatie terorista. Lupta Turciei…

- Miliardarul american George Soros declara pe un ton ironic ca actualul prim-ministru ungar suveranist Viktor Orban "s-a schimbat mult" din momentul în care era una din figurile importante ale opoziției anticomuniste, o afirmație facuta într-o

- "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea sa faci ceva pentru tara, e bine sa faci ceva care sa ramana, indiferent de consecintele personale. Sunt din pacate unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia", a declarat Liviu Dragnea la Romania TV.Presedintele…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Londra, Theresa May se va intalni cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, iar printre subiectele de discutie se regasesc criza din Yemen si disputa din Qatar. Joi, in Iordania, premierul britanic se va intalni…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, pregatesc o poziție publica a instituției, prin care se va da raspuns instituțional catre Departamentului de Stat al SUA.Ministrul de Externe, Theodor Meleșcanu, cel a spus, cand ieșea de la o intalnire…

- Premierul Mihai Tudose pare ca dorește sa speculeze problemele cu legea pe care le are Liviu Dragnea și incearca sa devina principalul pol de putere in partid.Citește și: VIDEO - Președintele executiv al PSD anunța primul ministru REMANIAT din Guvernul Tudose. I s-a gasit și inlocuitor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, joi, ca nu va accepta invitația președintelui Klaus Iohannis la parada de 1 Decembrie, dar ca va fi prezent la un alt eveniment dedicat Zilei Naționale. „O sa merg la parada. (…) Undeva, in țara. O sa discutam la partid și o sa vedem care este cel mai bun…

- Somat de presedintele PSD Liviu Dragnea sa dea explicatii, Niculae Badalau s-a conformat. Numarul 2 in PSD a vorbit despre invitatia primita de anumiti membri ai comisiei la un poligon al SPP, lucru care ar fi dus la lipsa de cvorum la sedinta care ar fi trebuit sa avizeze proiectul de achizitionare…

- Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului Mihai Tudose, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru faptul ca nu demisioneaza si este de parere ca oamenii ar trebui sa faca altceva in afara de a urmari evolutia dosarelor sefului PSD. Reactia acestuia vine dupa ce luni DNA a inceput urmarirea…

- Catalin Cherecheș mesaj cate premierul Ungariei. Vezi ce-i transmite lui Viktor Orban. VIDEO Azi, 10.11.2017, a vut loc inaugurarea Coloniei de Pictura din Baia Mare, reabilitata dupa 120 de ani , de catre administrația locala. Școala baimareana de pictura are o istorie veche , are un trecut , iar…