- Liviu Dragnea sustine ca are informatii potrivit carora Livia Stanciu ar fi vrut sa il achite in dosarul Referendumului daca ar fi fost propusa la CCR, mentionand ca sefa ICCJ de la vremea accea s-a razgandit dupa ce a fost propusa de presedinte."Mi-a zis cineva ca atunci cand urma sa se dea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca a primit informatii potrivit carora fostul sef al Curtii Supreme ar fi acceptat o intelegere pentru postul de la Curtea Constitutionala, la schimb urmand sa ii dea achitare liderului PSD in dosarul Referendumului.

- ''Mi-a zis cineva, dar nu știu daca e adevarat, ca atunci cand urma sa se dea sentința in apel la mine la referendum, ca doamna Stanciu m-ar fi achitat daca primea garanții de la mine ca o propun la Curtea Constituționala, dar intre timp s-a razgandit pentru ca tocmai s- spus de la Cotroceni ca va…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a facut lege. Unde-i lege, nu-i tocmeala. Lege pentru Autostrada Unirii. De noaptea minții. Iar președintele Klaus Iohannis a prins din zbor falsa oportunitate. Și ce s-a gandit? Sa procedeze in așa fel, incat sa lase impresia ca mareața idee ii aparține. Și i-a chemat…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri - Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. In cazul in care presedintele…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat ca nu are sub nicio forma de gand sa rupa coaliția de guvernare cu cei de la PSD.”Nu am de gand, nu am avut de gand și nu voi avea de gand sa rup coaliția. Același lucru cred ca il impartașește și colegul meu, domnul Liviu Dragnea. De…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat miercuri ca PSD va merge la consultarile de la Cotroceni, din delegație urmand sa faca parte, alaturi de el, Florin Iordache, Robert Cazanciuc, Șerban Nicolae și Eugen Nicolicea, scrie Mediafax."Componența delegației: cu mine va merge Robert Cazanciuc,…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu s-au intalnit vineri cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din Parlament. Cei doi nu au vrut sa faca declarații de presa la sosire. La ședința este prezent ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Srse politice…