- Intrebat daca parlamentarii PSD au boicotat audierea lui Mugur Isarescu din Parlament, de joi, Liviu Dragnea a negat, sustinand ca poate social democratii nu au avut incredere in intentiile conducerii BNR. "Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicotam BNR. O sprijinim de 28 de ani. Inteleg…

- Președintele PSD Liviu Dragnea nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis pe tema revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA. Liderul PSD spune ca decizia pe care o va lua seful statului nu il priveste.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Dupa ce mai multe persoane s au grabit sa declare ca nu ar zice nu propunerii de a fi nasi de cununie pentru liderul PSD si iubita acestuia, Liviu Dragnea a oferit mai multe explicatii rerefitoare la o viitoare nunta. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a lamurit intr o emisiune TV misterul inelului cu…

- Liderul social-democratilor i-a indemnat pe colegii sai sa nu le insele increderea celor care i-au desemnat la congres, dar a avut si un avertisment pentru cei care considera ca functiile obtinute sunt o oportunitate de imagine in dauna PSD."Eu va felicit pe toti pentru aceasta incredere,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a intrebat, sambata, pe participantii la Congresul extraordinar al partidului, daca mai vor sa fie președintele lor. Intrebarea sa a fost primita cu aplauze, la Sala Palatului. “Atunci, asa va fi. Si sa nu va indoiti niciodata!”, le-a raspuns Dragnea celor din sala.…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in Congres la Sala Palatului, unde 24 de candidati cer votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali. In discursul sau, președintele partidului, Liviu Dragnea, i-a intrebat pe delegații din sala…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- "Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie. Sa nu uitam asta. Atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, (...) in aceste situatii pierdem suveranitate, independenta, demnitate, respect si nu castigam nimic. Defaimarea…

- Presedintele social-democratilor susține ca PSD 'este deja sub 10% si PNL are 51%'. 'Asa este. Eu cred ca PSD este deja sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta, asa la doua zile apare un sondaj inainte de congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva la 8 - 9% si PNL se duce spre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca motivul pentru care el si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-au retras proiectul privind statutul Casei Regale a fost acela ca proiectul „nu era fezabil si avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate”, anuntand ca a fost depus…

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…

- Liviu Dragnea, dependent de eugenii. Liviu Dragnea marturisire care este gustarea sa preferata, la care nu poate rezista și pe care o consuma zilnic. El a declarat, la Parlament, ca mananca eugenii și ca are aceste produse de patiserie și in mașina, și la birou și acasa. Potrivit liderului PSD, eugeniile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti."In MCV se vorbeste despre…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca probabil marti ii va trimite scrisoarea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, demers in urma caruia afirma saptamana trecuta ca se asteapta sa primeasca niste raspunsuri. ”Cred ca maine o s-o…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie, ea precizand ca funcția de prim-ministru dar și cea de președinte al Organizației de Femei ii sunt ”suficiente”. „Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a explicat, luni, la Parlament, ca persoanele care au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii vor beneficia de o legislatie proprie, iar cele cu stagii de cotizare mai mari de 10 ani vor fi prevazuți in noua lege a pensiilor, la care lucreaza Ministerul. Președintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta „unor executii” in PSD, anuntate de „prosti” pe „tot felul…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat marti ca pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre salariatii din mediul…

- Intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca a fost instiintat de Administratia Prezidentiala de absenta sefului statului, Liviu Dragnea pare ca sare in apararea lui Iohannis. Seful PSD sustine ca e dreptul presedintelui sa plece cateva zile, unde doreste."Nu am fost instiintat si nici nu trebuia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Presedintele comisiei de ancheta a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat astazi, la Parlament, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea va fi invitat la audieri in cadrul comisiei. Nu a trecut multa vreme pana cand a aparut si reactia liderului social-democrat."M-am plictisit eu de cand ma auto-invit…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a placut ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la presedintele Dragnea. Tot ce s-a vehiculat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. "Mi-a placut ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la presedintele Dragnea. Tot…

- Președintele PSD Liviu Dragnea, premierul desemnat Viorica Dancila și secretarul general al PSD Marian Neacșu au participat, marți, la o intâlnire cu conducerea UDMR, înainte de definitivarea noului cabinet și al votului care urmeaza sa fie dat iîn parlament saptamâna viitoare.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți ce a discutat cu reprezentații UDMR.„Am discutat despre educație, despre sanatate, despre infrastructura, despre agricultura, despre funcționarii publici. (...) S-a discutat despre fonduri europene, despre preluarea de catre Romania a președinției…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca abuzul in serviciu nu va fi dezincriminat, asa cum a anuntat luni deputatul social-democrat Catalin Radulescu. "Nu am fost de acord cu declaratiile domnului Catalin Radulescu, drept pentru care nu avem in intentie sa dezincriminam abuzul…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, conform News.ro . Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, 16 ianuarie, ca Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, nu va putea sa-și stabileasca singura echipa de miniștri. Fiecare nume va fi supus dezbaterii in Comitetul Executiv Național al PSD.„Numai un guvern tehnocrat…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia ca si pana acum si va tine cont de majoritatea din Parlament la nominalizarea unui nou premier propus de coalitia PSD-ALDE, adaugand ca social-democratii isi asuma faptul…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- Liderul de sindicat Dumitru Coarna afirma ca demiterile cerute de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, la nivelul conducerii IGPR trebuie citite in cheie politica. Carmen Dan a anunțat, marți, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, și a solicitat …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat,marti,ca avut o intrevedere cu Liviu Dragnea, care l-a informat cu privire la discutiile purtate, luni, in sedinta CEX PSD, liderul ALDE, cerandu-le colegilor din PSD sa renunte la ”discutii nefolositoare” si sa se preocupe de agenda cetateanului.

- Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne, a criticat unii miniștri precizand ca sunt anonimi și fara experiența, dar și cateva dintre masurile pe care PSD nu a putut sa le implementeze. Intr-o conferința de presa, Liviu Dragnea i-a raspuns vicepreședintelui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns in urma cu scurt timp la sediul partidului. Intampinat de cativa protestatari, care i-au urat sa ajunga dupa gratii, liderul social-democrat le-a raspuns ironic: "Mi-era dor de tine!"Intrebat de jurnalisti daca exista posibilitatea ca premierul Mihai…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Intre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose a avut loc, in ultima saptamana din 2017, un nou moment tensionat, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose…