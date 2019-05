''Amenda de 4% din toate incasarile și confiscarea tuturor produselor, in cazul firmelor care practica dublul standard in Romania. Acestea sunt sancțiunile pe care le-am inclus in propunerea legislativa pe care o voi depune azi in Parlamentul Romaniei.

Este primul pas major al PSD impotriva companiilor care vand in Romania produse asemanatoare, dar de o calitate inferioara fața de cele vandute in Occident. Este insa nevoie și de patrioți in Parlamentul Europeana care sa se asigure ca dublul standard privind calitatea alimentelor, medicamentelor și a altor bunuri de larg consum vandute…