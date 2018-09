Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj directorului SRI, Eduard Hellvig, spunand ca daca acesta nu reușește sa iși convinga subalternii ca nu trebuie sa se implice in politica sau justiție, atunci a stat degeaba la SRI."Am avut perioade in care l-am certat (n.r.: pe Eduard…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a aratat vineri din nou susținerea pentru premierul Romaniei, Viorica Dancila, spunand ca are incredere in aptitudinile sale și a facut bine ca nu a ieșit public in aceste zile."Nu am cum sa ma indoiesc de aptitudinile doamnei Dancila. Dumneai este responsabila,…

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, susține ca tema nemulțumirilor din interiorul PSD și fața de Liviu Dragnea este una falsa."Asistam in ultimele zile la o intreaga discuție publica despre nemulțumiri in interiorul PSD și fața de președintele Liviu Dragnea, discuții ce fac deliciul unor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a criticat, la Antena 3, pe actualii directori ai SRI si SIE, Eduard Hellvig si Gabriel Vlase, desi cu primul a fost coleg de guvernare USL, iar cu al doilea a fost coleg de partid pana luna trecuta. Cat despre George Maior si Florian Coldea, fostii capi ai SRI, Dragnea…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj cu ocazia zilei Imnului Național și indeamna la unitate naționala in Anul Centenarului.”Astazi, se implinesc 170 de ani de la momentul in care, la Ramnicu-Valcea, se intona poemul “Un rasunet” al lui Andrei Mureșanu,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis, vineri, un mesaj de Ziua Aviației, precizand ca sarbatorirea acestei zile este un omagiu adus eroilor Forțelor Aeriene," inca dinainte ca Romania sa-și traiasca visul de Unire"."Ocrotita de Sfantul Ilie, Ziua Aviației Romane și a Forțelor Aeriene…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, dupa ce un tanar de 29 de ani a murit din cauza birocrației, ca ministrul Sanatații trebuie sa fie mult mai dur. El a explicat ca in sistemul de Sanatate se pompeaza foarte mulți bani, iar rezultatele nu se vad.”Nu ca ma ingrijoreaza, ma terifiaza…