In cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, Liviu Dragnea i-a transmis un mesaj lui Siegfried Mureșan in ceea ce privește siguranța alimentelor, dar și legea care face referire la dublul standard al alimentelor. De asemenea, Romania TV a prezentat din nou imagini cu peștele infestat cu mercur ce a ajuns in țara noastra.

”Pai sa manance domnul Mureșan pește infestat. Sunt analize facute, e pește infestat cu metale grele. Cate sute de tone or fi intrat in Romania. Cați copii or fi mancat pește ca acesta și noi habar nu am avut? De cand am inceput eu sa vorbesc despre asta, niște instituții…