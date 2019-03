Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a fost iritat de intrebarile jurnaliștilor cu privire la faptul ca Florin Iordache, președinte interimar al Caperei Deputaților in lipsa lui, a sesizat CCR exact pe problema ridicata de avocații lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive: reclamație privind lipsa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, atac dur la adresa președintelui Iohannis, pe subiectul completelor speciale pentru cazuri de corupție ale ICCJ."Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru la pușcarie ca sa doarma mai linițit. Klaus, poate nu intru, nu te culca pe o ureche", a declarat Liviu Dragnea.…

- Lia Olguța Vasilescu va fi consilier al premierului Viorica Dancila, pe probleme de infrastructura. Anunțul a fost facut de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Gorj. El a vorbit despre drumul expres Pitesti-Craiova, care este prioritar in perioada urmatoare. "Exista deja la Ministerul Transporturilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca noile propuneri pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor vor fi stabilite marti, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, el adaugand ca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, solutiile in cazul in care se depaseste…

- PSD revine, pe pagina oficiala de Facebook, cu un mesaj prin care ii deschide drumul lui Tudorel Toader pentru a da OUG privind recursul in anulare. Cei de la PSD le transmit un mesaj celor care se opun unei astfel de OUG ca in lipsa ei inseamna sa ne intoarcem la o justiție de tip sovietic.Citește…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a organizat o conferința de presa, duminica seara, dupa ședința Comitetului Executiv Național, in care a vorbit despre bugetul de stat pe 2019 și a lansat noi acuzații la...

- Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti, afirma presedintele PSD, Liviu Dragnea, intr-un mesaj adresat de Ziua Culturii Nationale. "Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti; ea se imbogateste cu fiecare voce care isi gaseste ecou…

- O plangere pentru inalta tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis ar putea fi depusa in zilele urmatoare, potrivit declarațiilor președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca el nu a vazut un astfel de draft și ca, deși s–a spus ca ar trebui sa se apeleze la el…