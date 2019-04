Dragnea, mesaj în miez de noapte: Am vești proaste pentru trubadurii lui Iohannis "Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei care defaimeaza zi de zi Romania! Am fost astazi la Iași alaturi de colegii mei și de simpatizanți ai PSD și oamenii știu adevarul! Iohannis și ai lui sunt din ce in ce mai nervoși. Vad ca romanilor incepe sa le mearga bine. Este singura explicație pentru modul in care acționeaza sistematic, manați de ura impotriva propriului popor, pentru a bloca masurile care aduc bunastare. Ei au inchis spitale, noi le-am redeschis, am facut investiții și facem in continuare. Numai in acest an avem 16 miliarde de lei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

