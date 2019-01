Dragnea, mesaj în forță: Avem curajul să ne opunem „Am spus acum doi ani tuturor sa indrazneasca sa creada in Romania, ca un guvern cu adevarat romanesc, prin scopuri și voința, le poate face o viața mai buna și se vede acest lucru! Am realizat multe in ultimul an și continuam sa cladim impreuna o țara a normalitații”, a transmis Liviu Dragnea, adaugand: „Jocurile politice meschine pe care unii inca le practica nu mai au loc in anul ce va sa vina. Miza este, de fapt, Romania, viitorul acestei țari, resursele naturale ale Romaniei, potențialul uriaș de dezvoltare pe care il are aceasta țara, rolul major pe care-l poate juca Romania in regiune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajul publicat de Liviu Dragnea pe Facebook cu doua ore inainte de trecerea in 2019, un an in care vor fi alegeri europarlamentare și prezidențiale: „Dragi romani, Ne pregatim sa incepem impreuna al treilea an de cand redam națiunii romane demnitatea și increderea intr-o viața mai buna. …

- Liviu Dragnea, șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, a scris pe Facebook un mesaj in care spune ca in noul an ”jocurile politice meschine pe care unii inca le practica nu mai au loc”. „Ne pregatim sa incepem impreuna al treilea an de cand redam natiunii romane demnitatea si increderea intr-o…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a transmis luni seara, in mesajul de La Mulți Ani pentru romani, ca „jocurile politice meschine” nu-și vor mai avea locul anul viitor pentru ca miza lui 2019 o reprezinta „viitorul acestei țari, resursele naturale ale Romaniei” și ca social-democrații se vor opune „abuzurilor…

- "Cand tara ajunge pe mana unor politicieni de proasta calitate… Unul care se autointituleaza a fi lider al opozitiei si viitor prim-ministru, face plangere penala si il acuza pe premier de INALTA TRADARE . Un altul care este lider al aliantei de guvernare, cere sa se faca plangere penala impotriva…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut miercuri un apel la unitate, la incetarea „razboiului intre romani si romani”. El a dat exemplul votului din Parlamentul European, pe rezolutia impotriva tarii noastre, aratand ca ” au fost romani care au votat impotriva Romaniei”. Liviu Dragnea…

- "De 1 Decembrie, noi credem ca exista un singur mod in care putem sarbatori și onora Romania și Centenarul ei: ajutand-o sa ramana acolo unde iși dorea sa fie și acum 100 de ani: in Europa. Valorile celor care au facut Unirea de la 1918 sunt aceleași pe care le prețuim și azi: domnia legii, democrația,…

- Binecunoscutul actor și moderator de televiziune Florin Calinescu a facut declarații dure la adresa situație politice din țara noastra. Florin Calinescu a facut un live pe contul sau de Facebook in care a vorbit despre Liviu Dragnea și partidul aflat la guvernare. „Ce a facut Dragnea zilele astea…