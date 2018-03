Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Guvernul se confrunta cu proteste de amploare ale politistilor nemultumiti de salarii, dar si de conditiile de munca, liderul PSD iese la rampa cu un mesaj de ultim moment, menit parca sa aplaneze conflictul dintre acestia si ministerele implicate. Liviu Dragnea i-a felicitat, intr-o postare…

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- ”Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca, din punctul meu de vedere, o confirmare oficiala nu se face asa. (...) A fost ce am simtit, nu neaparat un gest de fronda. Dar asta nu inseamna ca nu-l sustin. Daca este sa il sustin, vreau sa-l sustin asa cum se manifesta aceasta sustinere in mod democratic”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a indemnat, luni, pe colegii sai, in prima sedinta a Biroului Permanent National in noua formula, sa nu ii dezamageasca pe cei care i-au votat, iar proiectele aprobate in Congres nu sunt pentru PSD, ci pentru Romania.

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un…

- Liviu Dragnea a anunțat, in discursul din cadrul Congresului al PSD, obiectivele majore pe care le va impune PSD! Dragnea a declarat ca PSd va continua procesul de modificare a legilor justiției, dar va schimba și legile de funcționare ale serviciilor secrete. El a lansat un avertisment pentru procurori,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunt neasteptat, care pare sa ingroape "securea razboiului" vehiculat in presa dintre el si numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Seful social-democratilor le-a spus jurnalistilor ca il va propune pe Badalau drept presedinte al Consiliului National al…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata cu mare majoritate in sedinta Consiliului Executiv, iar daca sunt nemultumiti nu intelege de ce acestia candideaza.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat luni, dupa retragerea din circuitul legislativ a proiectului pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale, ca noua varianta prevede infiintarea unei institutii care va administra functionarea Casei Regale, cu un aparat suplu si costuri mici.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa transmita public un mesaj de susținere pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Dragnea spune ca a citit raportul lui Tudorel Toader și ca acesta nu poate fi contestat de un om de buna credința. ”Eu am citit raportul domnului Tudorel Toader și…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la finalul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca in mod intentionat in cadrul sedintei nu s-a facut nicio referire la discutiile din ultimele zile privind conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, intrucat el considera…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat Congresul Extraordinar al PSD, ocazie cu care va cere un vot de incredere din partea colegilor de partid.Citește și: Europarlamentar socialist, atac DEVASTATOR la Viorica Dancila: Ma mir ca vorbește! Credeam ca e muta! Organizația PSD Constanța,…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza rapid la discursul presedintelui Iohannis de la ceremonia de prezentare a raportului DNA. Dragnea afirma ca seful statului greseste cand vorbeste despre "inculpati si condamnati" care s-au unit impotriva DNA."Este o declarație falsa și daca va…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, luni, ce mesaj are pentru protestatarii din Piata Victoriei, el afirmand ca acestia ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece „de acolo se asteapta o decizie“.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revovarea sefei DNA. "Cred ca ar trebui sa protesteze…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept, sa continue lupta impotriva coruptiei.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Seful PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre scandalul inregistrarilor din justitie, dar ca ar putea vorbi oricand cu seful statului pe acest subiect sau pe oricare altul. Mai mult, Dragnea nu a vrut sa spuna nimic despre conferinta de presa a Laurei Codruta…

- Liviu Dragnea ii cere lui Klaus Iohannis sa ia masuri, in cazul in care acuzațiile la adresa DNA se vor dovedi adevarate."Nu-i dau sfaturi domnului președinte. Președintele trebuie sa aștepte cu maxim interes ancheta Inspecției Judiciare care ințeleg ca tocmai a inceput. Nu poate fi trecut…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul., ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel.

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite presedintelui PSD Liviu Dragnea ca mentinerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentinta de 8 ani de inchisoare nu este una definitiva.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramâne în limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramâne în niste limite…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stanescu din justitie, ca este "o lovitura disperata", fara sa faca alte precizari, mentionand ca daca va comenta acest lucru "asa-zisii gardieni ai statului de drept" vor spune ca influenteaza justitia.…

- Dupa ce PSD si-a dat jos al doilea premier in doar șase luni si a facut o noua propunere, in persoana Vioricai Dancila, retelele sociale au fost inundate de glume. Una dintre cele mai gustate glume a fost facuta pe seama liderului PSD Liviu Dragnea. “Dragnea e un adevarat politician al opozitiei, a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Rareș Bogdan a lansat un mesaj de revolta, in urma razboiului care are loc in PSD. Jurnalistul se intreaba daca președintele Klaus Iohannis va refuza noua propunere pentru funcția de premier, acest lucru ducand automat la procedura de suspendarea a sa.Citește și: Ipoteza exploziva a unui analist…

- Va accepta presedintele o noua propunere de premier a aliantei PSD- ALDE ? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia ca si pâna acum si va tine cont de majoritatea din Parlament la nominalizarea unui…

- Presedintele PSD Constanta, Felix Stroe, care ocupa si functia de ministru al Transporturilor, este de partea premierului Mihai Tudose in disputa cu Liviu Dragnea. „Partidul suntem noi. Nu e normal sa decida doar o mana de oameni“, sustine Stroe.

- Președintele PSD Constanța, Felix Stroe, a transmis un mesaj de susținere pentru Mihai Tudose, sambata, in condițiile in care, potrivit informațiilor Digi24, a fost convocat de urgența Comitetul Executiv Național al partidului pentru a tranșa conflictul dintre Liviu Dragnea și premier.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede". Reamintim ca, in ultima perioada, partidul condus de Dragnea s-a confruntat cu o serie de scandaluri interne. Dragnea a facut și o scurta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Bacau, ca „spera” ca premierul Mihai Tudose sa ramana in funcție, potrivit Digi24. Liviu Dragnea a comentat și propunerea facuta de deputatul Catalin Radulescu, de a retrage sprijinul politic pentru echipa Tudose-Ciolacu, solicitand intrunirea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- "Cand am devenit presedinte, am promis ca voi incerca sa introduc alt fel de a face politica, cu mai putine artificii, mai putin scandal si cu mai multe rezultate. Mi-am imaginat ca dupa un timp rezonabil de scurt anumite lucruri sunt evidente si nu mai trebuie spuse in fiecare an. (...) Imi face recunosc…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca nicio prevedere din legile justitiei adoptate nu afecteaza independenta justitiei, iar dezbaterea acestora a fost "ultra transparenta, stralucitoare", apreciind ca nici dupa rezolvarea contestatiilor la Curtea Constitutionala a

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca beneficiarul statului paralel este presedintele Klaus Iohannis. "Nu cred ca este strain presedintele Iohannis. In primul rand crede ca este beneficiar. Parerea mea este ca are o perceptie gresita daca asta crede, pentru ca ar trebui…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca, in 2017, impotriva sa a fost o campanie de demonizare personala, dand asigurari ca PSD nu este erodat. Mai mult, a precizat ca a fost rugat de colegii din partid sa nu cedeze ;i nu va ceda. „Atacurile au…