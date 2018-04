Stiri pe aceeasi tema

- "La multi ani celor care azi isi sarbatoresc ziua numelui!", a scris Traian Basescu pe Facebook. Citeste si: Presedintele Iohannis, mesaj de Florii si Pastele Catolic pentru romani. Klaus si Carmen Iohannis, la slujba de Paste

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata noapte, urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc Pastele, cat si celor care serbeaza Floriile. „Sarbatori fericite! Avem dubla sarbatoare: unii sarbatorim acum Invierea – si le doresc ‘Hristos a Inviat!’…

- Președintele Iohannis a fost impreuna cu soția, sambata noaptea, la slujba de Paștele catolic de la Sibiu, la biserica parohiala romano-catolica “Sfanta Treime”, aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Șeful statului le-a transmis urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc…

- Liviu Dragnea a confirmat pe pagina sa de Facebook, ceea a anunțat și de la tribuna Parlamentului și anume ca susține unirea cu Republica Moldova. „La 27 martie 1918 am facut primul pas catre implinirea Marii Uniri - un ideal romanesc legitim, realizat pe campul de lupta și la masa tratativelor.…

- Gorghiu a postat, luni, pe Facebook, un text prin care atrage atenția ca PSD are din nou ca prioritate modificarea legilor justiției. „Peste 100 de ani PSD va sarbatori Centenarul legilor justiției, caci al Unirii nu e o prioritate azi! Orice dezbatere, orice discuție in aceasta țara…

- In timp ce Guvernul se confrunta cu proteste de amploare ale politistilor nemultumiti de salarii, dar si de conditiile de munca, liderul PSD iese la rampa cu un mesaj de ultim moment, menit parca sa aplaneze conflictul dintre acestia si ministerele implicate. Liviu Dragnea i-a felicitat, intr-o postare…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, transmite un mesaj de solidaritate cu poporul francez in urma atacului terorist care a avut loc vineri, 23 martie."Condamn cu fermitate acțiunea terorista care a avut loc in sudul Franței și imi exprim intreaga solidaritate fața de…

- "Cu ocazia implinirii a 170 de ani de la momentul martie 1848, transmit concetatenilor nostri de etnie maghiara un mesaj de unitate si solidaritate. Convietuirea interetnica armonioasa si respectul reciproc au fost si trebuie sa ramana un reper al dezvoltarii societatii romanesti. In ultima…

- MESAJ DUR… Intr-un mesaj extrem de violent, vasluianul Gelu Stefan Diaconu, fostul presedinte ANAF, face o serie de dezvaluiri despre Liviu Dragnea. Diaconu a postat sambata seara pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat lui Liviu Dragnea, fara a-i mentiona insa numele, in care il numeste „mizerabil”,…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania". "Am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot, a anuntat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Avem 24 de candidati, aprobati. Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze vor fi trecuti pe buletinele de vot", a declarat…

- Social-democratul Nicolae Banicioiu, care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca este un membru "onest" de partid, precizand ca spera sa fie sustinut de liderul formatiunii, Liviu Dragnea. "Liviu Dragnea am inteles ca sustine toti membrii onesti de…

- Fostul ministru, Gabriel Oprea, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea da ca exemplu anul 2004 cand el…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj dur fostului premier Victor Ponta, dupa ce fostul premier l-a numit „naiv patologic”, care s-a lasat folosit de Liviu Dragnea. "Vad ca #INSISTați, domnule Ponta. Ați mai scris despre mine ca sunt "naiv" și nu v-am raspuns. Acum plusați și spuneți ca sunt…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoanu a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il combate cu propriile sale declarații. „PROBA audio-video a caracterului #INFECT al distinsului Ludovic Orban Ludovic Orban, 2013: „Propunerea Codruței Kovesi echivaleaza cu o #TRADARE de neacceptat…

- Victor Ponta susține ca motivul pentru care nu a raspuns acuzațiilor ce i-au fost aduse in spațiul public este legat de faptul ca nu dorea sa faca rau partidului. In ceea ce privește solicitarea de revocare a procurorului șef al DNA, Ponta spune ca aceasta nu este nimic altceva decat o sceneta regizata…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali IJ. Potrivit sursei citate, cercetarile au loc dupa ce Lancranjan ar fi participat la o reuniune unde ar fi fost prezenti…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. "Trebuie facut tot ce este posibil ca sa lamurim informatiile care au aparut",…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in privinta activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii "care se pare ca actioneaza ilegal". "Este nevoie de o ancheta parlamentara atat in ceea ce priveste activitatea…

- Fostul președinte, Traian Basescu lanseaza un apel in stilul sau caracteristic catre liderul PSD, Liviu Dragnea pentru a-l concedia din funcție pe Darius Valcov din funcția de consilier de stat, condamnat la 8 ani de...

- Oana-Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social…

- "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov. Dragnea, intelege ca mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului nu este posibila. Este adevarat ca aceasta condamnare la 8 ani de inchisoare pentru coruptie nu este definitiva, dar standardele politice intr-un…

- Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, în legatura cu clasarea din dosarul Microsoft în cazul mai multor fosti ministri. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor:…

- Presedintele Traian Basescu lanseaza un nou atac împotriva liderului PSD Liviu Dragnea, pe care-l acuza ca vrea "sa-si puna la butoniera toate institutiile statului", ajutat de "noncombatul "presedintelui Klaus Iohannis.

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca, in perioada urmatoarea, va fi identificata "o solutie permanenta" cu privire la acest formular. AGERPRES/(A - autor: Madalina Cerban,…

- Ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 15 voturi "pentru", 10 "impotriva" si doua abtineri. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghita, editor: Georgiana Tanasescu,…

- Ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, Valentin Popa, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 22 de voturi ''pentru'' si 12 ''impotriva''. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Culturii, George Vladimir Ivascu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 16 voturi "pentru" si 7 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Georgiana…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila. "Au fost consultari, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Liviu Dragnea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj subliminal, în care precizeaza ca oamenii politici care au facut Mica Unire au trecut peste neîntelegerile vremii, iar acest fapt este cel mai bun exemplu pentru politicienii de azi:

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Seful Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook dupa ce judecatorii au decis plasarea acestuia sub control judiciar, in care le cere scuze apropiatilor si afirma ca isi va continua activitatea in frunstea consiliului…

- Premierul interimar Mihai Fifor a anuntat, joi, la MAI, ca, din cauza conditiilor nefavorabile, s-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. "S-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. (...) Am solicitat…

- Dupa ce PSD si-a dat jos al doilea premier in doar șase luni si a facut o noua propunere, in persoana Vioricai Dancila, retelele sociale au fost inundate de glume. Una dintre cele mai gustate glume a fost facuta pe seama liderului PSD Liviu Dragnea. “Dragnea e un adevarat politician al opozitiei, a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Premierul Mihai Tudose va merge, luni, intr-o vizita la Ministerul Transporturilor, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, de la ora 14,00, ar urma sa aiba loc si o conferinta de presa la Ministerul Transporturilor. Totodata, luni dimineata,…

- Destul de retrasa in ultima perioada, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu s-a abtinut pana de curand sa comenteze scandalul din interiorul partidului. Social-democrata a dat de inteles, in urma unei postari pe Facebook, ce tabara a decis sa sustina. Surprinzator, insa, ministrul pare ca…

- „Situația de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua! Fiecare zi care trece intr-un astfel de climat este daunatoare romanilor. De aceea, consider ca PSD trebuie sa convoace cat mai rapid CExN - pentru a tranșa lucrurile și pentru a ne intoarce la o stare de calm și predictibilitate”,…

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizând ca o va propune la CExN-ul de la Iasi, care va avea loc la sfârsitul acestei luni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- Rareș Bogdan și-a aratat indignarea fața de situația din Romania, in cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Citește și: Mesaj DUR catre Liviu Dragnea și Carmen Dan, dupa incidentul șocant de la ambasada Pakistanului: 'Ce se putea intampla in cazul unui atentat' "O luam de…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…